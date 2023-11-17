“ياريت تصير هدنة ونرجع على دارنا”.. طفلة فلسطينية تتمنى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

وطن- “ياريت تصير هدنة ونرجع لدارنا ونظف البيت”، بتلك الكلمات البريئة تمنت طفلة فلسطينية النازحة مع عائلتها داخل أحد مراكز الإيواء، وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للعودة إلى منزل عائلتها.

وحاور ناشط فلسطيني في مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي طفلة فلسطينية داخل أحد مراكز إيواء النازحين بغزة، حيث بادر الناشط بسؤال الطفلة: ” شو كاتبه على أيدك”.

لترد الطفلة عليه: “غزة”، ليقوم بسؤالها من جديد، “هل بتحبي غزة؟!”، لتجاوب بتعبيرات وجهها الممزوج بالألم والحسرة على ما حل بمدينتها بفعل الاحتلال الإسرائيلي، لترد: ” آه بحب غزة كثير كثير”.

طفلة فلسطينية تتمنى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

ليسألها الناشط، “مين كتبلك إياها؟!”، لترد الطفلة، ” أيه ماما”، ليقول لها: ” يارب نرجع على دارنا”.

لتجيب تلك الطفلة الفلسطينية البريئة، ” يارب نرجع على دارنا وتصير هدنة ونرجع لدارنا ولقي أمان ونظف البيت..”، ليرد عليها الناشط الفلسطيني، ” يارب”.

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مليون ونصف نازح فلسطيني بغزة

حال الطفلة الفلسطينية كحال مليون ونصف مواطن فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية ومدينة غزة باتجاه جنوب قطاع غزة، بعد إخطارهم وتهديدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة لليوم ال42.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المجازر بحق المدنيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، كان آخرها استهداف مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرق مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 143 شهيد من الأطفال والنساء النازحين بداخلها.

وبحسب آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد استشهد أكثر من 12 ألف فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، من بينهم 5 ألاف طفل فلسطيني، وأصيب نحو 29 ألف مواطن بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو ما يزيد عن 200 شخص عالقون في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بقصف الاحتلال حتى الآن.