غزة صامدة رغم الحرب والخذلان.. طريقة مبتكرة لتوليد الطاقة في القطاع المحاصر (شاهد)

وطن- في الوقت الذي يشعر الفلسطينيون في غزة، بألم التخلي عنهم في الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والحصار المروع المفروض عليهم مع الحرمان من الماء والكهرباء، إلا أنّ إرادة وصمود الفلسطينيين تبقى أكبر من كل شيء.

ففي مشهد مؤثر أظهره مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يعمل الشباب في غزة على توليد الطاقة بطريقة مبتكرة.

بعد نفاد جميع الوقود الاحتياطي في قطاع غزة؛ بدأ أهل غزة بتوليد الطاقة عبر طريقة مبتكرة حيث يتناوب الشباب على الدراجات الهوائية التي تستخدم كمولد لشحن البطاريات.

ما هذا يا أهل غزة. والله لقد أخجلتمونا وفضحتم العالم بأسره.

وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل ومتآمر pic.twitter.com/KI909uueZa — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) November 16, 2023

ففي أعقاب نفاد الوقود في قطاع غزة؛ شوهد عدد من الشباب الغزيين، وهم يتبعون طريقة مبتكرة في توليد الطاقة.

وشوهد الشباب، وهم يتناوبون على الدراجات الهوائية التي تستخدم كمولد لشحن البطاريات.

أوضاع مأساوية في غزة

ويعيش قطاع غزة، أوضاعا مأساوية جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 42 يوما، ويتخلل الحرب فرض حصار شامل على القطاع بما في ذلك الحرمان من الماء والكهرباء.

ومع نفاد الوقود بشكل كامل، زادت الأوضاع الإنسانية بؤسا وانهيارا، وسط تحذيرات من أن الأمور قد تزداد صعوبة في الفترة المقبلة.

مشاركة مصرية في حصار غزة

وفي ظل هذا الوضع المأوساوي، يشعر الفلسطينيون بأن هناك تخليا عنهم من قبل الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر التي تفصلها بضعة كيلو مترات عن غزة، والتي تتهم بأنها شريك في فرض الحصار على القطاع.

ومارس النظام المصري انبطاحا أمام إسرائيل، حيث رهن إدخال المساعدات وطبيعتها وحجمها وفقا لما يمليه سلطات الاحتلال على الرغم من أن معبر رفح يربط بين أرض مصرية وفلسطينية، ويفترض لا دور للاحتلال في هذا الأمر.

مطالب بكسر الحصار عن غزة

وأثيرت الكثير من المطالب سواء سياسيا أو شعبيا على مدار الفترات الماضية، بأن يتم كسر الحصار المفروض على القطاع وإدخال المساعدات رغما عن كل المعرقلين أو المتآمرين.

وكانت القاهرة قد اعترفت رسميا، بأن إسرائيل هي المتحكم الأساسي في حجم المساعدات التي يتم إدخالها لقطاع غزة.