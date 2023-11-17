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    من داخل أحد مساجد قطر.. اللواء الدويري يبعث برسالة للمقاومة في غزة (فيديو)

    اللواء الأردني فايز الدويري أكد أن غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وحشية تدافع عن شرف الأمة وبقائها وكينونتها
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    فايز الدويري
    الخبير العسكري والاستراتيجي البارز اللواء الأردني فايز الدويري

    وطن – ظهر الخبير العسكري والاستراتيجي البارز اللواء الأردني فايز الدويري، بمقطع مصور خاطب فيه المقاومة الفلسطينية في غزة مشيراً إلى أن القطاع “يدافع عن شرف الأمة وبقائها ضد الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من قوى الشر حول العالم”.

    وظهر “الدويري” في فيديو صوره صانع المحتوى القطري “خلف مروح العظامات”، بدأه بالترحيب به ومن ثم توجيه التحيات لأبناء غزة ومقاوميها الذي يواجهون الاحتلال منذ 42 يوماً.

    وقال اللواء الأردني الذي برز في التحليل العسكري للأحداث على شاشة الجزيرة: “في صبيحة هذا اليوم الفضيل أقول جمعة مباركة لكل الشرفاء والأحرار، جمعة مباركة للقابضين على الزناد في أرض غزة أرض العزة والكرامة”.

    غزة تدافع عن شرف الأمة

    وأضاف الخبير العسكري واصفاً غزة بأنها: “الأرض التي تدافع عن شرف الأمة وبقائها وكينونتها”.

    وتمنى الدويري من الله أن: “يمد أهل غزة ومقاتلي حماس وبقية الفصائل بحبل من عنده يلهمهم الصبر والثبات والشجاعة ويجلل جهدهم في الدفاع عن أرض الرباط بالنصر وليس ذلك على الله ببعيد” حسب قوله.

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    وفي أبرز وآخر تحليلات الخبير العسكري فايز الدويري لقناة الجزيرة القطرية، كان تعليقه على قذيفة TBG التي استهدفت بها كتائب القسام غرفة يتواجد بها جنود الاحتلال مرجحاً مقتل كل من فيها.

    وذكر الدويري عن الأحداث الحالية: “سواء القسام أو غيرها.. صاحب الأرض هو صاحب اليد العليا، بعكس الغريب القادم الطارئ الذي يجهل الكثير”.

    تفوق صاحب الأرض

    وتابع: “نقطة تفوق المدافع ليس لأنه من القسام بل لأنه يعرف المنطقة، فالمدافع قد يفاجئه من نقطة لا يتوقعها فهو ابن الأرض وعارف الأرض”.

    ولفت الدويري إلى أن القسام تعتمد على أسلحة متواضعة جداً “لكنها فعالة في مواجهة الحرب الإسرائيلية وآلتها المتطورة جداً.”

    وأكد الخبير العسكري أن المقاومة تبدع في مواجهة الاحتلال، حيث تمكنت من تصميم قذيفة الهاون 120 مليمترا على نحو يجعلها قابلة للإطلاق من داخل نفق.

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