“رسالة بن لادن لأمريكا” حديث العالم.. لماذا حذفتها الغارديان وما علاقتها بفلسطين؟

وطن – في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة، أقدمت صحيفة “الغارديان” البريطانية على حذف “رسالة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة لأمريكا” التي نشرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، لكنها لم تكن تتوقع أن ذلك سيؤدي لتصدر رسالة بن لادن التريند ومحركات البحث في الولايات المتحدة.

وأسامة بن لادن هو مؤسس تنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات هزت العالم أبرزها أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو من مواليد الرياض السعودية لأب من أصل يمني وأم دمشقية، واغتالته أمريكا في عملية عسكرية بباكستان عام 2011، وألقى الأمريكيون جثته في البحر، لمنع تحوّل قبره إلى رمز لمعاداة الأمريكيين.

وأصبح نص الرسالة التي حذفت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الأكثر بحثاً في الولايات المتحدة رغم مرور أكثر من 12 سنة على مقتله و22 عاماً على أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

ولم تبين الصحيفة سبب حذفها للرسالة فيما دارت تساؤلات كبيرة عن مضمونها. وحقق الحذف نتائج عكسية فبات مضمونها ينتشر في كل مكان عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك وفي مختلف وسائل السوشيال ميديا.

صحيفة الجارديان مسحت رسالة بن لادن لامريكا وهذا دفع المزيد من الامريكان للبحث عنها. هذا جندي امريكي سابق لم يقرأ الرسالة من قبل وهاهو الآن يقرأها كاملة امان الكاميرا لينشرها للناس 👇🏼pic.twitter.com/IrqAoWzC9F — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 16, 2023

نص رسالة أسامة بن لادن لأمريكا

وجاء في نص الرسالة تعريف بن لادن لسبب هجومه على مركز التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأكد بن لادن أن الولايات المتحدة تدعم الظلم الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل مستمر، واصفاً ذلك بالظلم الكبير الذي سيتحمل الجميع مسؤوليته وعواقبه الجدية.

ومما جاء في رسالة بن لادن: “فلسطين، الغارقة تحت الاحتلال العسكري منذ أكثر من 80 عاما. لقد سلم الإنجليز فلسطين، بمساعدتكم ودعمكم، لليهود الذين احتلوها لأكثر من 50 عاماً”.

ليه أسامة بن لادن بقى تريند عالمي؟

وايه علاقة رسالة من 22 سنة باللي بيحصل في فلسطين؟

ليه الجارديان حذفت مقالة بن لادن؟

و ليه الجيل الجديد في أمريكا متفاعل مع رسالة بن لادن؟#رسالة_اسامة_بن_لادن

#بن_لادن #رسالة_بن_لادن

#lettertoamerica pic.twitter.com/0iefZwCqJN — Osama Gaweesh (@osgaweesh) November 16, 2023

وورد في تهديدات الانتقام لأجل فلسطين أيضاً: “يجب الانتقام من الدماء التي تسيل من فلسطين على قدم المساواة. يجب أن تعلموا أن الفلسطينيين لا يبكون وحدهم؛ نسائهم لا يترملن وحدهن. ولم ييتم أبناؤهم وحدهم”.

رسالة أسامة بن لادن إلى الشعب الأمريكي

نشرت الرسالة في نوفمبر 2002 في موقع الجارديان (الأوبزيرفر سابقا)

حذفت الرسالة 15 نوفمبر 2023 تعتبر هذه الرسالة الأعلى بحثا في منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا حاليا

—- بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ… pic.twitter.com/oeIQOhKLx8 — يوسف الأوسي (@yusefren) November 16, 2023

وفضحت الرسالة الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بأنها هي نفسها تنتهك تلك الحقوق عندما يتعلق الأمر “بالمجاهدين”، وحول ذلك ذكرت رسالة بن لادن: “في أمريكا أسرتم الآلاف من المسلمين والعرب، واحتجزتموهم بلا سبب، أو محاكمتهم، أو حتى الكشف عن أسمائهم. لقد أصدرتم قوانين أحدث وأكثر صرامة”.

ومما ورد في الرسالة الموجهة للولايات المتحدة: “ما تميزتم به في تاريخ البشرية، هو أنكم استخدمتم قوتكم لتدمير البشرية أكثر من أي أمة أخرى في التاريخ؛ ليس للدفاع عن المبادئ والقيم، بل للمسارعة إلى تأمين مصالحكم وأرباحكم. أنتم الذين ألقيتم قنبلة نووية على اليابان”.

الترجمة الكاملة للخطاب المنتشر حالياً في امريكا

بعنوان رسالة الى أميركا

للارهابي أسامة بن لادن السؤال الأول: لماذا نحن نقاتلكم ونعارضكم؟

الجواب بسيط جدًا:

(١) لأنكم هاجمتمونا وتواصلوا في هجماتكم.

(أ) هاجمتمونا في فلسطين:

(i) فلسطين، التي غمرتها الاحتلال العسكري لأكثر من… pic.twitter.com/OB2Wqj1nhF — Market Mentor شريف حسن🔻 (@Gann540) November 16, 2023

ويمكن الإطلاع على نص الرسالة بالكامل من تغريدات العديد من رواد منصات التواصل وفي مختلف الصفحات على السوشيال ميديا، حيث انتشرت كالنار في الهشيم ليحقق حذفها من “الغارديان” نتائج عكسية.

وحول الرسالة تحدثت إحدى مشاهير تيك توك التي يتابعها أكثر من 12 مليون شخصاً وتدعى “لينيت أدكينز” معلقة عليها بالقول: “أريد من الجميع أن يتوقفوا عن فعل ما يفعلونه الآن ويذهبوا لقراءة رسالة إلى أمريكا، أشعر وكأنني أمر بأزمة وجودية الآن”.

وعبَّر بعض الأمريكيين عن قلقهم من أن تعيد رسالة بن لادن تشكيل الرأي العام في أمريكا فيما يتعلّق بأحداث 11 سبتمبر/أيلول.

الترند في أمريكا على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية هي الرسالة التي أرسلها أسامة بن لادن للشعب الأمريكي بعنوان: رسالة إلى أمريكا. ختمها أسامة بن لادن بحديثه عن دعم أمريكا لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فانتشرت الرسالة انتشار النار في الهشيم. لن تمر هذه المقاطع مرور الكرام… pic.twitter.com/NJM4ykCNUe — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 16, 2023

وتأتي “رسالة أسامة بن لادن لأمريكا” التي أعيد نشرها وتداولها على نطاق واسع، بالتزامن مع الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة بدعم مطلق من أمريكا ودول غربية.