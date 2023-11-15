نجت من مجزرة والتجويع نهش جسدها.. طفلة فلسطينية تروي مأساتها (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو لطفلة فلسطينية ظهرت بجسدها النحيل، بفعل سياسة التجويع التي يطبقها جيش الاحتلال في غزة منذ بدء الحرب التي يشنها على القطاع.

الطفلة الفلسطينية، صاحبة الظهور المؤثر، كانت قد نجت من مجزرة إسرائيلية ضمن مئات المجازر التي يرتكبها الاحتلال للشهر الثاني على التوالي.

انظروا لجسدها النحيل بفعل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بمشاركة أنظمة وحكومات متخاذلة ومتواطئة.. طفلة ناجية من مجزرة صهيونية تتحدث عن ما جرى معها pic.twitter.com/r06Uh76Rtc — رضوان الأخرس (@rdooan) November 14, 2023

وبينما كانت تجلس على أنقاض وحطام منزلها، قالت الطفلة إنها تخاف من صوت الصواريخ التي يُطلقها جيش الاحتلال، شأنها شأن كل الأطفال في غزة.

أمنية طفلة فلسطينية في زمن الحرب الإسرائيلية

وأضافت الطفلة الفلسطينية أنّها تتمنى انتهاء الحرب وزوال اليهود، وقالت: “كفاية نصف الشعب راح.. حرام عليهم هذا.. يوم الدين همَّ هيتعذبوا”.

وأشارت إلى أن الاحتلال حوّل منزلهم إلى حطام، موضحة أنها كانت نائمة في غرفتها وقت القصف الإسرائيلي.

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وأوضحت الطفلة الفلسطينية، أنها كانت تتمنى الموت في الغارة الإسرائيلية بدلا من التشريد الذي تعيشه في الوقت الحالي رفقة أسرته.

وأفادت الطفلة، بأنها موجودة رفقة في إحدى المدارس التي تؤوي نازحين، لكنها تقيم مع أعداد كبيرة من النازحين في ظروف صعبة.

انتهاكات واسعة ضد أطفال غزة

ودفع الأطفال الفلسطينيين كلفة مؤلمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 4000 طفل بجانب بلاغات عن مفقودين أطفال تحت الأنقاض يزيد عددهم عن 1700 طفل.

ووثقت منظمة اليونسيف، الوضع المأساوي لأطفال غزة قائلة إن انتهاكات ترتكب ضدهم منها القتل والتشويه والهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات.

وقالت المنظمة، إنه لا يوجد مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى مليون طفل في قطاع غزة، موضحة أيضا أن الخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار في ظل الحرب الإسرائيلية على جميع أنحاء القطاع.

وأشارت “اليونسيف”، إلى أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل.