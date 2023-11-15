مشهد مأساوي من غزة.. رضيعة ولدت داخل مراكز إيواء النازحين وعائلتها غرقت بمياه الأمطار (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مأساوي لطفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 10 أيام فقط، ولدت داخل أحد مراكز النازحين جنوب قطاع غزة، وغرق عائلتها بمياه الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ويظهر في مقطع الفيديو، قيام والدة الطفلة الرضيعة وهي تقوم بهزها، ووالدها يقوم بتسليك مصارف المياه بعدما غرقت العائلة بفعل هطول الأمطار عليهم داخل أحد مراكز إيواء النازحين جنوب قطاع غزة.

رضيعة ولدت في مراكز الإيواء وعائلتها غرقت بمياه الأمطار

وتتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين داخل مركز الإيواء بعد اللجوء إليها كملاذ أمن لهم جنوب قطاع غزة، بفعل سوء الأحول الجوية، وشح أدنى المقومات الأساسية المتوفرة لهم لحمايتهم من استمرار غزارة الأمطار وبرودة فصل الشتاء.

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ولجأت العديد من العائلات الفلسطينية الغزية النازحة، إلى استخدام أفران الطينة وغيرها من الوسائل التقليدية لطهي الطعام والتدفئة من برودة فصل الشتاء، بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره الشامل على قطاع غزة بمنع دخول الوقود والسلع الغذائية وقطع للمياه والكهرباء، منذ إعلان الحرب الإسرائيلية على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

التهجير القسري في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ خلال حربه المستمرة على غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمشافي والمدراس والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

كما ومارس سياسة التهجير القسري بحق المدنيين بالتوجه من منطقة شمال ومدينة غزة نحو جنوب قطاع غزة، بالقوة وتهديدهم بقصف منازلهم في حال بقائهم فيها.

وارتقى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 29 ألف بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابه هذا الخبر.

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