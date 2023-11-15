الحرب الإسرائيلية تدفع منتخبي فلسطين ولبنان للعب خارج بلادهما في تصفيات مونديال 2026

وطن- من المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني أمام شقيقه اللبناني، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، على ملعب محايد خارج أرضهما في ظل الظروف التي يمر بها كلا البلدين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأوضاع المتوترة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة الافتتاحية للمنافسات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، في العاصمة اللبنانية (بيروت)، إلا أن توتر الأوضاع في فلسطين ولبنان، دفع المسؤولين إلى تغيير إقامة مكان المباراة، لتكون على ملعب محايد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

إقامة مباراة فلسطين ولبنان

وسيواجه المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، نظيره اللبناني على ميدان ملعب (خالد بن محمد) في إمارة الشارقة الإماراتية، قبل أن يتنقل الفدائي الفلسطيني إلى دولة الكويت من أجل ملاقاة منتخب أستراليا في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما ويتواجد المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، في المجموعة التاسعة الصعبة، التي تضم منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

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ويتعرض أهل فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على القطاع لليوم ال40 على التوالي، ناهيك عن الاقتحامات على مدار الوقت لمدن ومخيمات الضفة الغربية.

وارتقى أكثر من 11 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 29 ألف بجراح مختلفة، في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة.

تصفيات كأس العالم 2026

وستكون النسخة القادمة من مونديال كأس العالم 2026، بنظامها الجديد بمشاركة 48 منتخباً على مستوى قارات العالم، حيث أن المنتخبات الآسيوية ستنافس هذه المرة على 8 مقاعد مؤهلة للتصفيات، إلى جان مقعد إضافي وحيد عبر الملحق النهائي بين القارات.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد وافق على طلب نظيره الفلسطيني بلعب مباريات المنتخب الفدائي الفلسطيني في التصفيات الآسيوية المزدوجة على أرضه، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض هذا الاقتراح، لأن تلك المباريات ستقام خارج قارة آسيا.