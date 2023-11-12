هكذا تضامن لاعبو فريق بالستينو مع قضيتهم على طريقتهم الخاصة في الدوري التشيلي (شاهد)

وطن- تضامن لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو النادي الرياضي الفلسطيني لكرة القدم مع قضية بلادهم، بارتدائهم الكوفية والعلم الفلسطيني، الأحد، خلال مباراة فريقهم أمام نيوبلنسى في الجولة ال27 من الدوري التشيلي الممتاز.

ودخل لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو الذي أسسه مجموعة من المهجرين الفلسطينيين في دولة تشيلي، أرضية الملعب خلال مباراة فريقهم أمام نيوبلنسي في منافسات الدوري التشيلي الممتاز، باتدائهم الكوفية الفلسطينية وعلم وخريطة بلادهم.

تضامن لاعبو بالستينو مع فلسطين

نادي ديبورتيفو بالستينو أسسه مجموعة من الفلسطينيين المهاجرين في تشيلي عام 1920، كما يعكس اسم النادي أصل الجالية الفلسطينية هناك بتشيلي، ويقع مقره في مدينة سانتياغو.

وانتهت مباراة بالستينو أمام منافسه نيوبلنسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في منافسات الدوري التشيلي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق بالستينو بتسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب فيليبي تشامورو في الدقيقة ال79.

فيما سجل فريق نيوبلنسي هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال9+11 من الوقت البديل على نهاية المباراة عن طريق اللاعب نيكولاس زالازار.

اقرأ أيضاً:

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويتعرض أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1130 مجزرة في أماكن متفرقة في قطاع غزة، لعل أبرزها مجزرة مشفى المعمداني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في القطاع كمخيم جباليا والبريج والمغازي والشاطئ وغيرها.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 28 ألف جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.