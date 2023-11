مسيرة أمريكية تحلق لأول مرة في شرق المتوسط.. ما قصتها وأين اختفت؟

وطن – في إطار الحشود العسكرية والمهام التجسسية المشبوهة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، دعماً لحليفتها إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني، رصد فريق منصة (إيكاد) المتخصصة بالتحقق من المعلومات والمصادر المفتوحة، الجمعة 10 نوفمبر، طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي تتجه نحو شرق المتوسط وتحلق على ارتفاع 51 ألف قدم.

ووفق المنصة فإن الطائرة من طراز “Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk” وتحمل الرقم التسجيلي “2046-11”.

وبحسب المصدر ذاته قطعت الطائرة المرصودة الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، واختفت إشارتها بين سوريا والعراق على ارتفاع 51 ألف قدم.

ولدى مراجعة سجل الرحلات الخاصة بهذه الطائرة، تبيّن أنها تحلق لأول مرة باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت مهامها السابقة فوق البحر الأسود.

وأشار موقع “IntelSky” المتخصص بمراقبة حركة الطيران في الشرق الأوسط وبلاد البحر الابيض المتوسط، إلى أن هذه الطائرة، مزودة بأجهزة استشعار SAR وEO/IR، وبإمكانها مسح 40.000 ميل مربع يوميًا لإجراء مراقبة مفصلة وطويلة الأمد.

