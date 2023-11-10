قطر تُصدر تحذيرا عاجلا بشأن “مجزرة جديدة” يُمهد لها الاحتلال في غزة

وطن – حذرت دولة قطر عبر بيان عاجل لوزارة الخارجية، الجمعة، مما قالت إنه “نية واضحة” لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في “مجمع الشفاء” الطبي بغرب غزة.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها الذي رصدته (وطن)، أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيط “مجمع الشفاء” ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي لجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين.

وطالبت قطر المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه.

مشددة في الوقت ذاته وفق بيان الخارجية، على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه، سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز.

قطر تحذر من عواقب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال

وأكدت وزارة الخارجية القطرية رفض الدوحة القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة، وتعدها تصعيدا خطيرا، ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

كما حذرت قطر في الوقت ذاته من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ستزيد من حالة الاحتقان وتوسع دائرة العنف، وتقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما تؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وفي نهاية البيان جددت الخارجية القطرية “موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاضمتها القدس الشرقية.”