صاروخ أمريكي يقتل في صمت.. مشاهد مأساوية لقصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة

وطن- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللقطات المأساوية، لآثار قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمالي القطاع.
وشنت مقاتلات الاحتلال، غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء الطبي المليء بالنازحين الفلسطينيين الذين فرُّوا من قصف الاحتلال العشوائي للمدنيين.
🔴#عاجل| الاحتلال يرتكب مذبحة في #مستشفى_الشفاء بـ #غزة قبل قليل .
فيديوهات في تلغرام: https://t.co/YwaNHSkXRg#مستشفي_الشفاء #ايلات #غزه_تباد_والقاهره_تحتفل #القمه_العربيه #هولوكوست_غزه #متجمعين_لدعم_فلسطين #مقاطعه_التيك_توك #حماس_منا_ونحن_منها pic.twitter.com/OUa7vX64k7
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
🔴#عاجل| الاحتلال يرتكب مذبحة في #مستشفى_الشفاء بـ #غزة قبل قليل .
فيديوهات في تلغرام: https://t.co/YwaNHSkXRg#مستشفي_الشفاء #ايلات #غزه_تباد_والقاهره_تحتفل #القمه_العربيه #هولوكوست_غزه #متجمعين_لدعم_فلسطين #مقاطعه_التيك_توك #حماس_منا_ونحن_منها pic.twitter.com/OUa7vX64k7
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
ارتقاء شهداء إثر القصف الإسرائيلي
وارتقى عدد من الشهداء فيما أصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي المروع، فيما أكّدت منظمة الصحة العالمية أنها تحققت من غارة إسرائيلية على المستشفى، وتحدثت عن عنف شديد في محيط هذا المجمع الطبي.
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وقصف جيش الاحتلال، مستشفى الشفاء بخمس غارات على الأقل، طالت إحداها الخيام الذي وضعها فلسطينيون نازحون أمام هذا المجمع.
ما هو الصاروخ المستخدم؟
وكشف ناشطون فلسطينيون، عن طبيعة الصاروخ الذي استخدمه جيش الاحتلال في قصف المستشفى.
وقال الكاتب السياسي والباحث في الجماعات الجهادية خليل المقداد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “ما حدث للنازحين في الخيام أمام مستشفى الشفاء في غزة هو قصف بصاروخ أمريكي مجنح غير متفجر من طراز هيلفاير R9X.. يتحول الصاروخ إلى شفرات تطير بدائرة قطرها 100 متر، وتقطع أي شيء أمامها”.
وأضاف: “الصاروخ يستخدم عادة كأداة قتل صامتة وخاصة في تنفيذ الاغتيالات كما حدث في أفغانستان وسوريا”.
ما حدث للنازحين في الخيام أمام مستشفى الشفاء في غزة هو قصف بصاروخ أمريكي مجنح غير متفجر من طراز هيلفاير R9X
يتحول الصاروخ إلى شفرات تطير بدائرة قطرها 100 متر، وتقطع أي شيء أمامها.
الصاروخ يستخدم عادة كأداة قتل صامتة وخاصة في تنفيذ الاغتيالات كما حدث في افغانستان وسورية. pic.twitter.com/OnYs09l5Zu
— خليل المقداد (@Kalmuqdad) November 10, 2023
قصف مكثف على المستشفيات
ومنذ ساعات الفجر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية الحرب المستمرة على القطاع منذ 35 يوما.
وأفاد مسؤولون في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.
مجزرة جديدة
القديمة تكون قبلها بدقائق والجديدة سرعان ما تصبح قديمة بحلول مجزرة جديدة.
آطفال يحلمون حتى قبل استشهادهم بلحظة يتحولون إلي ارقام على الشاشات. pic.twitter.com/F5hpEujtdg
— Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 10, 2023