صاروخ أمريكي يقتل في صمت.. مشاهد مأساوية لقصف إسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة

وطن- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللقطات المأساوية، لآثار قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمالي القطاع.

وشنت مقاتلات الاحتلال، غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء الطبي المليء بالنازحين الفلسطينيين الذين فرُّوا من قصف الاحتلال العشوائي للمدنيين.

ارتقاء شهداء إثر القصف الإسرائيلي

وارتقى عدد من الشهداء فيما أصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي المروع، فيما أكّدت منظمة الصحة العالمية أنها تحققت من غارة إسرائيلية على المستشفى، وتحدثت عن عنف شديد في محيط هذا المجمع الطبي.

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وقصف جيش الاحتلال، مستشفى الشفاء بخمس غارات على الأقل، طالت إحداها الخيام الذي وضعها فلسطينيون نازحون أمام هذا المجمع.

ما هو الصاروخ المستخدم؟

وكشف ناشطون فلسطينيون، عن طبيعة الصاروخ الذي استخدمه جيش الاحتلال في قصف المستشفى.

وقال الكاتب السياسي والباحث في الجماعات الجهادية خليل المقداد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “ما حدث للنازحين في الخيام أمام مستشفى الشفاء في غزة هو قصف بصاروخ أمريكي مجنح غير متفجر من طراز هيلفاير R9X.. يتحول الصاروخ إلى شفرات تطير بدائرة قطرها 100 متر، وتقطع أي شيء أمامها”.

وأضاف: “الصاروخ يستخدم عادة كأداة قتل صامتة وخاصة في تنفيذ الاغتيالات كما حدث في أفغانستان وسوريا”.

ما حدث للنازحين في الخيام أمام مستشفى الشفاء في غزة هو قصف بصاروخ أمريكي مجنح غير متفجر من طراز هيلفاير R9X يتحول الصاروخ إلى شفرات تطير بدائرة قطرها 100 متر، وتقطع أي شيء أمامها. الصاروخ يستخدم عادة كأداة قتل صامتة وخاصة في تنفيذ الاغتيالات كما حدث في افغانستان وسورية. pic.twitter.com/OnYs09l5Zu — خليل المقداد (@Kalmuqdad) November 10, 2023

قصف مكثف على المستشفيات

ومنذ ساعات الفجر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية الحرب المستمرة على القطاع منذ 35 يوما.

وأفاد مسؤولون في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.