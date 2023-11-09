نيويورك تايمز: السلطة الفلسطينية أبلغت بايدن انفتاحها على حكم غزة بعد الحرب

وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن رغبة السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس في حكم غزة، حسبما نقلته عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستعدادها لحكم القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، وأنها أبلغت الولايات المتحدة أن قبولها بهذا الدور سيكون مشروطاً بالتزام واشنطن في “حل الدولتين الكامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

وكانت حركة حماس أكدت، الاثنين، أنها لن تقبل بحكومة “فيشي” جديدة أو بمن يأتي على ظهر دبابة إسرائيلية أو أمريكية، وذلك ردا على الأطروحات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي، إنه على ضوء التقارير التي تفيد بسعي الولايات المتحدة لرسم مستقبل غزة، وإدارتها بعد انتهاء العدوان؛ “نحذّر كافة الأطراف من التساوق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها الاحتلال صاحب الكلمة العليا”.

وأضاف: “لن يسمح شعبنا أن تمرّر الولايات المتحدة مخططاتها، بإيجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال.. ولن يقبل شعبنا بحكومة (فيشي) جديدة، وبمن يأتينا على دبابة إسرائيلية أمريكية”.

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يشار إلى أن “نظام فيشي” هو الاسم الذي أطلق على الدولة الفرنسية التي تلت الجمهورية الثالثة في أعقاب هزيمتها أمام الجيوش النازية، إذ خضعت فرنسا المهزومة والمحتلّة إلى نظام شمولي يرأسه المارشال فيليب بيتان الذي قبِل التعاون مع النازيين.

هذا وذكر مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية لنيويورك تايمز من رام الله، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على “التزام من واشنطن بقرار سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

“شروط لن يقبلها نتنياهو”

وتحدث الشيخ عن بحث القادة الفلسطينيين عن مبادرة أمريكية جادة لإجبار إسرائيل على الالتزام بها، وأن إدارة بايدن قادرة على فعل ذلك لكنه استبعد موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على هذه الشروط.

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي دفعت لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قد لا توافق على هذه الشروط” مضيفاً بأنه “لا يعتقد حصول أي اتفاق سلام ممكن مع نتنياهو، أو حكومته، التي تضم وزراء يمينيين متطرفين وقوميين متطرفين يفضلون ضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وتابع حسين الشيخ بأن “الهدف الاستراتيجي لهذه الحرب على غزة هو تهجير الشعب الفلسطيني وفصل القطاع بالكامل عن الضفة الغربية”.

تحرك أمريكي لإيقاف الحرب

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت في وقت سابق أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه، ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مقترحاً تدير عبره مصر الأمن في قطاع غزة إلى حين تسليمه للسلطة الفلسطينية.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول مصري كبير أن السيسي رفض المقترح، وشدد على أن مصر لن تلعب أي دور في القضاء على حماس.

ووفق الصحيفة تقود الولايات المتحدة تحركات لبحث من سيتولى إدارة غزة إن قررت إسرائيل وقف حربها على القطاع، لافتة إلى أن واشنطن ترغب في دور إسرائيلي محدود في المستقبل بغزة