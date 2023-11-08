من غزة مصنع الرجال.. أم شهيد تحمله على رأسها: “مش خسارة بفلسطين”

وطن – في واحدة من قصص الصبر والصمود التي يسطرها أهالي غزة بمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر، شاركت والدة شهيد فلسطيني بحمل جثمانه خلال تشييعه إلى مثواه الأخير في قطاع غزة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأم التي بدت وهي تحمل فلذة كبدها الشهيد وتردد بكلمات ممزوجة بالألم: “مش خسارة.. فدا فلسطين.”

مشهد مؤثر لأم شهيد فلسطيني أثناء توديعه

وبحسب الفيديو ظهرت الأم المكلومة وهي تتقدم المشيعين حاملة نعش ابنها على رأسها، وتردد وهي تبكي “الله يرحمو.. الله يرحم أبوه.. الله يرحمهم الاثنين”.

وتابعت بصبر وجلد: “مش خسارة لفلسطين.. الله يرحمو”.

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وقالت السيدة بحسب ما يسمع من المقطع بنبرة مؤثرة: “ياما يا وجع قلبي”، ويسمع صوت شخص بدا وكأنه ابنها يقول لها: “ما أقوى قلبك ياما”، فترد عليه: “طول عمرو قلبي قوي”، فيجبها: “قولي الحمد لله”.

وتفاعل عدد كبير من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، بإعادة تداوله، والتعليق عليه بجملة من عبارات الرضى والتنويه بالصبر.

وجاءت التعليقات من قبيل: “فقط الأم الفلسطينية هي التي تحمل ابنها مرتين” و”هذه هي الأم الفلسطينية أسطورة الصبر والشجاعة”، و”حملته في بطنها جنينا وعلى كتفها شهيدا”.

واستشهد عدد كبير من الفلسطينيين خلال الساعات القليلة الماضية بفعل تواصل القصف على مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما مخيم الشاطئ، ومخيم جباليا وحي الشجاعية شرق غزة.