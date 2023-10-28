ضمة الوداع.. فيديو لأم فلسطينية يمزق القلب لما فعلته مع جثمان طفلها

وطن- في مشهد مؤلم جديد قادم من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية غاشمة وغير مسبوقة في وحشيتها، شوهدت أم فلسطينية وهي تحتضن طفلها للمرة الأخيرة.

ففي مقطع فيديو مؤثر، أخذت السيدة الفلسطينية تحتضن طفلها بحرارة للمرة الأخيرة بعد أن ارتقى جراء غارة عنيفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة.

وفي ضمة الوداع هذه، كانت الأم تبكي بحرقة وقبّلت طفلها الشهيد، ثم ضمّته إليها في مشهد مبكٍ.

حصيلة ضخمة من الأطفال ضمن شهداء الحرب

يُشار إلى أنه في الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، ارتقى من الأطفال أكثر من 3000 شهيد، من بين نحو 7400 شهيد ارتقوا خلال الحرب.

وهذا الإحصاء لا يشمل شهداء غارات مساء الجمعة التي أطلقت بوحشية إسرائيلية مع انقطاع تام للكهرباء والاتصالات، ما جعل القطاع في عزلة عن العالم، ولم يتسنَ إزاء ذلك تحديث إحصاءات الشهداء.

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صعوبات في الوصول لمناطق القصف

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، لم تتمكن من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.

وقياسا بالمجازر التي ارتُكبت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة وفجر السبت، فمن المؤكد أنّ حصيلة الشهداء ستسجل زيادة كبيرة.

أعنف قصف على غزة

وشهد قطاع غزة مساء الجمعة وفجر السبت، قصفا هو الأعنف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف على مواقع في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي وبحري على جميع مناطق القطاع.