عزمي بشارة يدعو لتحرك عربي عاجل لدعم نفي حماس لإدعاءات عسكرة المستشفيات

وطن – دعا المحلل السياسي عزمي بشارة، لتحرك عربي عاجل، بخصوص الدعوة التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقق من مزاعم الاحتلال بحفر أنفاق أسفل المستشفيات.

وقال بشارة في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس“: “عرضت حركة حماس أن يوفد أمين عام الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها لجنة لفحص الوضع في مشافي قطاع غزة ، بما في ذلك ادعاءات وجود أنفاق تحتها”.

وأضاف: “يجب أن يتحول عرض حركة المقاومة هذا إلى مطلب رسمي عربي! وأن يقبله الأمين العام حتى دون ذلك، ومعارضة إسرائيل له تعني اعترافها بكذبها وافتراءاتها”.

وتابع: “مع إن ادعاءات دولة الاحتلال ليست مبررا في كل حال لقصف المشافي وقبول ذلك هو سابقة تاريخية بشعة. ولكن معارضة إسرائيل أن تفحص الهيئات الدولية مزاعمها هذه بالذات مشكلة حقيقية بالنسبة لها”.

دعوة حماس لتشكيل لجنة دولية

وكانت حركة حماس قد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات قطاع غزة للتحقق من “الرواية الإسرائيلية الكاذبة والزاعمة باستخدامها كمواقع للمقاومة”.

وقالت الحركة في بيان، إن ما ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال، مجرد كذب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة.

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وأضافت: “ما تذرع به المدعو باسم الجيش الإرهابي الصهيوني باستهداف جيشه النازي لمراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات المحمية دوليا، بأنهم اتصلوا هاتفياً في إدارة تلك المراكز وطلبهم منهم إخلاءها تحت تهديد القصف، إلا وقاحة وقبح وسادية فقد دمر هؤلاء النازيون الجدد نحو ربع مليون وحدة سكنية، وهجّروا سكانها من العائلات والأطفال، ولاحقوهم في مراكز الإيواء بالتهديد والقصف كما حصل في مجزرة المعمداني، ومجزرة مدرسة أسامة بن زيد، ومجزرة مدرسة الفاخورة، وما ذلك إلا لتهجير شعبنا من أرضه وفق مخططاتهم النازية الصهيونية”.

وذكر بيان حماس: “ما يؤكد أكاذيب المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني ويفضحها استهدافهم لأكثر من 100 مستشفى ومركز طبي، وإخراجهم لنحو 16 مستشفى عن الخدمة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه حتى الحدود المصرية، ناهيك عن ارتكابهم لمجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها سلاح الطيران بقذيفة أمريكية، وهو ما أكّدته الوقائع وكافة المؤسسات الدولية، وكذّبت فيه روايتهم الزاعمة بسقوط صاروخ للمقاومة على المستشفى، ما يشير بشكل قطعي إلى نهج الاحتلال المستمر في استهداف القطاع الطبي والجرحى والنازحين بذرائع وأكاذيب شتى، ناهيك عن أن كافة المستشفيات مفتوحة للصحفيين والمؤسسات الدولية على مدار الساعة”.

وكان جيش الاحتلال قد كثف غاراته على مستشفيات قطاع غزة، بعدما تذرع بمزاعم أن المقاومة توظفها في إطار أغراض عسكرية.

ووصفت الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية أن ما يرتكبه جيش الاحتلال يمثل جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني