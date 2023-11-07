بطل الملاكمة الهولندي ريكو فيرهوفن يتضامن مع غزة لحظة فوزه بلقب الكيك بوكسينغ (فيديو)

وطن- تضامن بطل العالم ريكو فيرهوفن في رياضة الكيك بوكسينغ مع غزة، خلال احتفاله باللقب، بعد فوزه في النزال على مواطنه كيفين طارق أوسارو، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال33.

وقال البطل الهولندي ريكو فيرهوفن عقب فوزه في النزال على مواطنه كيفين طارق أوسارو ببطولة الكيك بوكسينغ، ” شكراً لكم، أصدقائي دعونا نأخذ لحظة واحدة قبل أن نبدأ في الاحتفال، هناك أمور مرعبة تحصل في العالم”.

تضامن بطل الملاكمة الهولندي ريكو فيرهوفن مع غزة

وتابع الهولندي فيرهوفن، ” لذلك دعونا نأخذ لحظة من أجل الوضع في غزة، دعونا نأمل وندعو من أجل الوحدة والسلام في العالم..”.

وكان بطل الملاكمة الهولندي ريكو فيرهوفن، قد حافظ على لقب بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينغ، عقب فوزه في النزال على مواطنه كيفين طارق أوسارو، السبت.

ويتعرض أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، من خلال ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من القطاع.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ولعل من أبرزها، مجزرة مشفى المعمداني ومخيم جباليا والبريج والمغازي، التي سقط على إثرها المئات من الشهداء في صفوف المدنيين، فيما لا يزال مفقودين عالقون تحت ركام تلك الأحياء السكنية والمنازل، التي قصفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون سابق إنذار.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 10 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 24 ألف ويزيد بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

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