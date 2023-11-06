لحظة اقتحام جيش الاحتلال غرفة نوم “أيقونة فلسطين” عهد التميمي واعتقالها (شاهد)

وطن – اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية الناشطة الفلسطينة عهد التميمي، والملقبة بـ”أيقونة فلسطين” من منزلها بقرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله أن اعتقال عهد التميمي جاء كجزء من عملية ليلية لاعتقال مطلوبين “يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية والتحريض على الإرهاب”، وفق وصفه.

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فقد تم اعتقال عهد التميمي في أعقاب نشرها منشورا على حسابها على انستغرام وصف بالتحريضي توعدت فيه المستوطنين الذين يعربدون بحق المزارعين في الضفة الغربية.

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وأظهرت صورة لحظة اقتحام قوات الاحتلال غرفة نوم عهد التميمي وتقييد يديها خلف ظهرها واعتقالها.

كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة خروج عهد التميمي برفقة جنود الاحتلال الذين اقتادوها نحو الجيب العسكري قبل نقلها لمركز التحقيق.

عهد التميمي تتوعد قطعان المستوطنين

وكانت عهد التميمي قد توعدت قطعان المستوطنين الذي انتشروا يعيثون فسادا في الضفة الغربية عبر حسابها على انستغرام قبل ان يتم حذفه: “نحن بانتظاركم في كل مدن الضفة الغربية جميعها من الخليل إلى جنين. سنذبحك. سنذبحكم وستقولون إن ما فعله هتلر معكم كان نزهة. سنشرب دمائكم ونأكل جماجمكم. تقموا فنحن باتظاركم”.

عهد التميمي تصفع جندبا إسرائيليا

ويتم تذكر عهد التميمي، البالغة من العمر 22 عامًا، في مقطع فيديو تم تصويره وهي تصفع ضابطًا في الجيش الإسرائيلي عام 2017 إلى جانب ابنة عمها نور.

وظهرت عهد التميمي في الفيديو وهي تصفع قائد سرية هود في اللواء الإقليمي في قرية النبي صالح، حيث قضت المحكمة العسكرية في سجن عوفر في مارس 2018 بسجنها لمدة 3 أشهر، وغرامة بمبلغ 5000 شيكل.

كما عرفت عهد التميمي بمواجهتها لجنود الاحتلال عام 2012.