حمدي فتحي يحتفل بهدفه مع الوكرة القطري برفع إشارة النصر تضامناً مع فلسطين (فيديو)

وطن- احتفل النجم المصري الدولي حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، بتسجيل هدفه داخل مرمى نادي قطر، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري الممتاز، برفع إشارة النصر تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على غزة لليوم ال30.

ونشر اللاعب حمدي فتحي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، وهو يرفع إشارة النصر خلال تسجيله هدف الفوز الوحيد في مباراة فريقه الوكرة أمام نادي قطر، برفع إشارة النصر تعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

تضامن حمدي فتحي مع فلسطين برفع إشارة النصر

وسجل المصري فتحي هدف الانتصار الوحيد الذي احتفل من خلال برفع إشارة النصر تضامناً مع فلسطين عند الدقيقة ال37 لصالح نادي الوكرة، أمام منافسه نادي قطر، في منافسات الدوري القطري الممتاز (دوري نجوم قطر).

وارتقى أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين وجرح نحو 23 ألف ويزيد آخرين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه كافة المستوطنات المحتلة عام 1948 والمحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة.

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كما ورفع اللاعب حمدي فتحي رصيده مع الوكرة هذا الموسم إلى هدفين مسجلين في الدوري القطري، منذ انتقاله في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي الأهلي المصري الذي توج معه ب3 ألقاب لعل أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الموسم الماضي.

وستجدد المواجهة بين فريقا الوكرة أمام قطر في المباراة القادمة، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس قطر 2023-2024.

ويحتل فريق الوكرة ثالث جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن السد المتصدر برصيد 19 نقطة لهذا الموسم.

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