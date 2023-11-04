جماهير ميلان تتضامن مع أطفال فلسطين برفع لافتة ضخمة داخل ملعب مياتسا (صور)

وطن- رفعت جماهير نادي ميلان الإيطالي لافتة كبيرة داخل مدرجات ملعب (ستاد جوزيبي مياتسا)، خلال مباراة فريقها أمام أودينيزي في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإيطالي الممتاز، تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب على اللافتة التي رفعتها جماهير نادي ميلان الإيطالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ” اصمتوا عندما يكون الأطفال نائمين لا عندما يموتون، فلتتوقف كل الحروب”.

تضامن جماهير ميلان مع أطفال فلسطين

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف على قطاع غزة العديد من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الأحد، التي راح ضحيتها أكثر من 33 شهيداً فلسطينياً حتى الآن. وفق ما ذكرته المصادر الطبية الفلسطينية.

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ووفق الحصيلة الأولية المرشحة للارتفاع والصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 23 ألف ويزيد جريح وصفقت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة إلى الآن.

مباراة ميلان ضد أودينيزي

وفي سياق آخر، تلقى فريق ميلان الخسارة أمام أودينيزي بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم (الكالتشيو).

ويحتل فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن جاره إنتر ميلان المتصدر برصيد 28 نقطة للموسم الجاري.

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