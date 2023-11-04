الحرب على غزة.. فيديو مؤلم لطفلة فلسطينية تهز الضمير الإنساني: اشتقت للمياه

وطن- انتشر مقطع فيديو مؤثر للغاية، ظهرت فيها طفلة فلسطينية تبكي بحرقة بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ نحو شهر.

وسُئلت الفتاة عما ترغب فيه في هذا الوضع المأساوي، فأجابت وهي تبكي بحرقة: “اشتقت للمياه، اشتقت للحياة ترجع عادية.. كنت كل يوم أصحى للمدرسة أروح أتسلى فيه على الأقل.. اليوم ما فيه شيء نعمله”.

وأشارت الطفلة إلى أنهم يضطرون لشرب مياه ملوثة ما أدّى إلى إصابتهم بالتسمم،ويشربون مياها مالحة أصابتهم ببعض الأمراض.

وتابعت: “(هذه المياه) بتوجع البطن وكثير انصابنا بأمراض من المياه والتلوث الموجود لإننا في مكان مش صالح للحياة”، ولفتت إلى أنهم يفترشون الأرض من أجل النوم.

ووجهت رسالة قاسية قالت فيها: “إحنا بنطالب حد يجيبلنا على الأقل أكل.. (نريد) حاجة نأكلها”، وأشارت إلى أنهم لا يشعرون بالأمان مطلقا بسبب أصوات القصف المستمرة حولهم.

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غارات إسرائيلية مستمرة على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ29 على التوالي، شن الحرب على قطاع غزة، حيث كثّف طيران الاحتلال ومدفعيته فجر السبت غاراته على معظم أنحاء قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9227 شخصاً، بينهم 3826 طفلاً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتتضمن الحرب على قطاع غزة، حصارا شاملا من قبل الاحتلال الإسرائيلي يشمل قطع المياه والكهرباء والوقود، حتى أصبح القطاع شاهدا على مأساة لا يمكن تخيلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية، 16 مجزرة أسفر عن استشهاد 196 فلسطينيا.

وارتفع عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال إلى 997 مجزرة، ما أدّى محو عائلات بأكملها من السجل المدني.

وأشار متحدث صحة غزة، إلى استشهاد 136 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.