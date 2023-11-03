نصر الله: تصعيد الجبهة في لبنان مرتبط بأمرين (فيديو)

وطن – ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خطاباً طرح فيه للمرة الأولى منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في غزة رؤية الحزب لشكل التعاطي مع إسرائيل على ضوء تطورات الحرب.

وقال نصر الله إن تطور العمليات في جبهة لبنان مرتبط بمسار وتطور الأحداث في غزة ومرتبط بسلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان.

وأضاف: “هنا مجدداً أحذر من التمادي الذي طال بعض المدنيين وقضوا شهداء وهذا سيعيدنا إلى المدني مقابل المدني” مكرراً: “مسار سلوك العدو تجاه لبنان هو أيضاً يتحكم بجبهته”.

أبرز تصريحات نصر الله حول غزة

ومن أبرز ما ذكره حسن نصر الله في كلمته الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر

“أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض بناء أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأنا كل الخيارات مطروحة وقد نذهب إليها في أي وقت من الأوقات”.

“يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة”.

“أقول للأمريكيين التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعاً”.

“نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين الأول”

اقرأ أيضا:

نصرالله: لا علم لنا بعملية طوفان الأقصى:

ومن أبرز ما ذكره الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حول عملية طوفان الأقصى:

“لم يكن لدينا علم إطلاقاً بعملية طوفان الأقصى وتفاجأنا كما العالم بما جرى ودخلنا المعركة منذ 8 تشرين الأول”.

“عملية طوفان الأقصى قرار فلسطيني بحت وتنفيذها فلسطيني”.

“السرية المطلقة ضمنت نجاح عملية طوفان الأقصى الباهر من خلال عامل المفاجأة”.

“.الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله ليل نهار هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة

“ما يجري على جبهتنا اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي”.

اقرأ أيضا:

“هناك قلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب شاملة والعدو يحسب لذلك كل حساب”.

“تم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عملياتنا”.

تصريحات نصرالله حول الجبهة اللبنانية

ومن أبرز ما ذكره حسن نصر الله حول العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية:

“عملياتنا تقول للعدو إنه سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ وجوده إذا اعتدى على لبنان”.

“الجبهة اللبنانية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح”.

“لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود الإسرائيلية على كل حال”.

“عملياتنا اليومية على الحدود تجعل العدو مرتدعا”.

“معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة”.

“لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع إسرائيل”.

“التحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة”.

“المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستوى الأخلاقي والشرعي”.

“الجبهة اللبنانية استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان”.

“جزء مهم من قوات الاحتلال هي قوات نخبة وقوات نظامية كان يمكن أن تتوجه إلى غزة”.

تصريحات أخرى لحسن نصرالله

ومن التصريحات الأخرى للأمين العام لحسن نصرالله حول مجريات الأحداث في غزة والمنطقة: