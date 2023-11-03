“كل الأردن حمساوية”.. هتاف يهز العاصمة وطوفان بشري دعما للمقاومة وغزة (فيديو)

وطن- شهدت العاصمة الأردنية عمان وعدة مدن أخرى بالبلاد، الجمعة، خروج مسيرات وتظاهرات ضخمة نظمها الأردنيون استمرارا لإظهار حالة الدعم الشعبي الأردني الكبير للشعب الفلسطيني وللمقاومة في حربها ضد المحتل الغاشم.

“كل الأردن حمساوية”.. هو الهتاف الذي هز العاصمة الأردنية عمان في تظاهرة ضخمة خرجت تجوب شوارع العاصمة، عقب صلاة الجمعة.

أهزوجة "كلنا حمساوية" في محيط سفارة الاحتلال في الأردن pic.twitter.com/8wNy18J9mY — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) November 3, 2023

محيط سفارة الاحتلال، كان له نصيبا من هذه التظاهرات أيضا نصرة لغزة وتنديدا من الأردنيين بجرائم إسرائيل تجاه المدنيين في القطاع المحاصر.

ووفق مقاطع متداولة حمل المتظاهرون الأردنيون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة حماس.

حيا الله أحرار الاردن الذين حوّطوا سفارة الكيان المحتل#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/XWqPGTsRfu — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) November 3, 2023

كما رددوا هتافات تؤكد على ضرورة وقف العدوان وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وشهدت محافظات أردنية أخرى تظاهرات حاشدة شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية الأردنية، وارتفعت مطالب المتظاهرين بقطع العلاقات نهائيا مع الاحتلال وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

الفعاليات الحزبية والشعبية في محافظات المملكة تنظم وقفات تضامنية مع الأهل في فلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على #غزة#بترا #الأردن pic.twitter.com/BW1YvGrdxR — Jordan News Agency (@Petranews) November 3, 2023

وكان وزير الخارجية الأردني أعلن، الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض للعدوان على غزة، الذي يقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

الوزير أيمن الصفدي، وفق ذات البيان وجه الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ الخارجية “الإسرائيلية” بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.

حشود كبيرة من نشامى الأردن تؤدي صلاة الجمعة قرب سفارة الاحتلال.#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/8EM5GIsTJA — فهد (@fahadresearch19) November 3, 2023

مبينا أن عودة السفراء “ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة”.

طوفان بشري في #الأردن؛ إسناداً للمقاومة وغزة وللمطالبة بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال. pic.twitter.com/MDdfCQ3roa — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) November 3, 2023

وأظهرت فيديوهات أخرى متداولة حشود كبيرة من نشامى الأردن تؤدي صلاة الجمعة قرب سفارة الاحتلال.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، حذر من تحول المستشفيات في غزة إلى مقابر جماعية بسبب عدم قدرتها على علاج المرضى والجرحى، في تصريحات لـ”الجزيرة”، الخميس.

وبينما يواصل الاحتلال قصفه الهمجي لغزة، تستمر كتائب القسام في عملياتها التي كبدت الاحتلال خسائر فادحة، بحسب ما أعلن “أبو عبيدة” مؤكدا في أحدث خطاباته أن أعداد القتلى الإسرائيليين “أكبر بكثير” مما يعلنه نتنياهو وحكومته التي تكذب على الإسرائليين.