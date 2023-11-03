طفلة فلسطينية تنطق الشهادتين من تحت ركام منزلها جراء قصف الاحتلال في غزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تنطق الشهادتين من تحت ركام منزل عائلتها المدمر، بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال29 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الطفلة الفلسطينية التي لا تتجاوز من العمر 10 سنوات، وهي تنطق الشهادتين أثناء قيام المواطنين بإزالة الركام من حولها وإنقاذها، بعد استهداف منزل عائلتها بقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم بداخله دون سابق إنذار.

وكانت الطفلة تردد تنطق الشهادتين خلال محاولة المواطنين إنقاذها وإخراجها من بين الركام، ” لا إله إلا الله .. محمد رسول الله”.

طفلة تنطق الشهادتين من تحت ركام منزلها بغزة

ويوضح مقطع الفيديو الذي التقطه الناشط الفلسطيني عمرو طبش، تحول منزل عائلة الطفلة إلى كومة من الركام، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنزل.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمساجد والمشافي على رؤوس ساكنها دون سابق إنذار.

اقرأ أيضاً:

استهداف الطواقم الطبية مع فارق التوقيت

ناهيك عن استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات الاسعاف العاملة في الميدان، التي تحاول إنقاذ المصابين، كان آخرها جريمة التي حدثت في ثلاثة مناطق مع فارق التوقيت، الجمعة، في منطقة الشيخ عجلين وأنصار وأمام بوابة مشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما وسقط جراء الاستهداف الأخير للطواقم الطبية العشرات من الشهداء في صفوف المواطنين المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، خلال محاولتهم نقل المصابين إلى معبر رفح البري جنوب قطاع غزة للعلاج بالخارج.

وارتقى أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 23 ألف أخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

اقرأ أيضاً: