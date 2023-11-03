تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي بسبب الحرب على غزة.. ومديره يستقيل

وطن- استقال المخرج المصري أمير رمسيس، من منصبه كمدير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتجاجا على تأجيل انعقاد الدورة الجديدة من المهرجان، بسبب الحرب على الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت وزيرة الثقافة في مصر نيفين الكيلاني، قد قررت في وقت سابق، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر.

ومن الواضح أن هذا القرار أثار غضب أمير رمسيس لكنه آثر التزام الصمت في ذلك الوقت، حتى لا يتعرض للهجوم، ثم اكتفى بالسكوت لحين اتضاح الأمور أكثر، ويبدو أنه كان يأمل أن تنتهي الحرب على غزة ما يتيح عقد المهرجان في موعده.

وفيما بدت الأوضاع في غزة تأخذ منحى تصعيديا، فقد قرر المخرج أمير رمسيس استقالته من تولي منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد قَبِل الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، استقالته.



وبينما لن يذكر أمير رمسيس أسباب استقالته، فكان قد صرح في وقت سابق لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، بأنه لا يوافق على تأجيل المهرجان، وتمنى لو يُقام ويتخذ منه منبرًا للتعبير عن مشكلة فلسطين.

وقال رمسيس: “فكرة لوجيستيات إحياء مهرجان في الوقت الراهن، خاصةً أننا دولة حدودنا مُشتعلة بالوضع، هو أمر غريب على مستوى الضيوف واللوجيستيات”.

وأضاف: “أنا أرى أن الأحداث والمهرجانات الفنية لا يجب أن تُلغى لأن المهرجان يمكن استخدامه لتوجيه رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، وكنّا ناويين على هذا الأمر بالفعل”.

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موقف أمير رمسيس أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، وبات عنوانا للتريند في مصر خلال الساعات الماضية.

وعبر منصة إكس، قال الصحفي والناقد أحمد العياد: “استقالة مدير مهرجان القاهرة السينمائي المخرج أمير رمسيس من منصبه كمدير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. صياغة وطريقة كتابة الخبر توحي بوجود شيء ما”.

إستقالة مدير مهرجان القاهرة السينمائي

المخرج أمير رمسيس من منصبه كمدير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي … صياغة وطريقة كتابة الخبر توحي بوجود شيء ما !! pic.twitter.com/3MAhwaYgUa — أحمد العياد (@aal3yyad) November 2, 2023

وكتبت “مروة”: “لناس مستغربة أن أمير رمسيس قدم استقالته من إدارة مهرجان القاهرة علشان تأجيله بسبب أحداث غزة، ميعرفوش إن السنة اللى فاتت قلب الدنيا علشان عمال المهرجان وبعض الفنانين صلوا الجمعة على الريد كاربت وقالك عليهم الغزاة”.

موقف أمير رمسيس يناقض موقف محمد سلام

ويناقض موقف أمير رمسيس، موقف الفنان محمد سلام الذي رفض المشاركة في موسم الرياض واعتذر عن عدم أداء دوره في مسرحية زواج اصطناعي، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتحول موقف محمد سلام الذي وُصف بالبطولي، إلى مصدر فخر سواء في بلاده مصر أو على مستوى الدول العربية.