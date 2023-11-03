بقنابل الغاز.. الاحتلال يمنع فلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالأقصى (فيديو)

وطن- قالت قناة “الجزيرة” نقلا عن مراسها في رصد لأحدث التطورات بالأراضي المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على فلسطينيين بحي “وادي الجوز” بعد منعهم من تأدية صلاة الجمعة بالأقصى.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر مجموعة من الشباب يؤدون صلاة الظهر في الشارع في “حي وادي الجوز” بالقدس المحتلة، بعد منع جنود الاحتلال لهم من الوصول للمسجد الأقصى.

#صورة | بعد منعهم من الوصول للأقصى..

قبل الاحتلال شبان يؤدون صلاة الظهر في الشارع في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة#القدس #فلسطين pic.twitter.com/5icLniT2n5 — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) November 3, 2023

كما عرقلت شرطة الاحتلال عمل الطواقم الصحفية في الحي ذاته، وأطلقت قنابل الغاز على الفلسطينيين بعد منع وصولهم للأقصى.

هذا وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 8 أطفال في غارة إسرائيلية، استهدفت طريق البحر قرب وادي غزة وسط القطاع.

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ومن جانبه صرح مدير المستشفيات في غزة للجزيرة: “نعيش مرحلة حرجة والخدمة مهددة بالتوقف في المستشفى الإندونيسي خلال ساعات ولا نملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود.”

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الجمعة، عن قنص جندي صهيوني شمال بيت حانون.

وفجر مقاومون فلسطينيون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال وآلياته خلال اقتحامه كلا من مخيم جنين ومخيم عسكر بمدينة نابلس، في الضفة.

مقاومون فلسطينيون يفجرون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال وآلياته خلال اقتحامه كلا من مخيم #جنين ومخيم عسكر بمدينة #نابلس#حرب_غزة pic.twitter.com/WpazqfTAqp — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2023

وواصل جيش الاحتلال، الجمعة، قصف الأحياء السكنية مما أسفر عن العديد من الشهداء، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 338 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

ويأتي هذا في وقت كثفت فيه كتائب القسام عملياتها ضد الاحتلال، وأكد أبو عبيدة في آخر خطاب له، الخميس، أن أعداد القتلى الإسرائيليين “أكبر بكثير مما تعلنه قيادة إسرائيل”.