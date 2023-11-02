مسؤول بلدي في ولاية أمريكية يفقد 9 من عائلته في الحرب الإسرائيلية على غزة

وطن – فقد مسؤول في إحدى بلدات ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تسعة من أفراد عائلته في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقال موقع ميدل إيست آي، في تقرير، إن سامي شعبان هو عضو مجلس التعليم في بلدة فرانكلين بولاية نيوجيرسي فقد تسعة من أفراد عائلته في الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين يرقد فرد آخر من الأسرة في حالة حرجة بسبب حروق شديدة أصيب بها جراء قصف إسرائيلي بالفسفور الأبيض، وفقًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في نيوجيرسي (Cair-NJ).

وجاء في بيان صادر عن المجلس، يواصل المسؤول حث المسؤولين على الدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة وفي الضفة الغربية في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية.

استخدام الاحتلال للفسفور الأبيض

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أنه لا يستخدم الفسفور الأبيض خلال الحرب على غزة، لكن منظمة العفو الدولية قالت إنها جمعت أدلة على وجود قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مدنية، وهو ما ينتهك القانون الإنساني الدولي.

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وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن استشهاد 8525 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة.

ولا يزال نحو 2000 شخص في عداد المفقودين، من بينهم 1100 طفل. ويعتقد أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص شهداء ودُفنوا تحت الأنقاض.

نيوجيرسي موطن الفلسطينيين

يُشار إلى أن نيوجيرسي هي موطن لآلاف الفلسطينيين ومدينة باترسون هي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في مقاطعة باسايك. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان في ولاية نيو جيرسي.

وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للسكان العرب لا يزال غير معروف، إلا أن المديرة التنفيذية لمركز الجالية الفلسطينية الأمريكية، رانيا مصطفى، تشير إلى أن الرقم في مدينة باترسون قد يصل إلى حوالي 20 ألفًا، حيث تعود جذور جزء كبير من هذا المجتمع إلى فلسطين.