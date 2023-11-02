ليس مشهدا سينمائيا.. شاهد ما فعله أحد جنود القسام بدبابة إسرائيلية

وطن – قد يظن من يشاهد الفيديو التالي بأنه مشهد من لعبة أو فيلم أو مناورة عسكرية، لكنه على الإطلاق ليس كذلك، بل هي حقيقة سطرها أبناء غزة عبر كتائب القسام وكبدوا فيها الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بعد التحامهم بآلياته من مسافة صفر، وتدميرها بعبوة العمل الفدائي وقذيفة الياسين 105.

ولاقي مشهد القسام انتشاراً واسعاً في منصات التواصل وإشادة كبيرة من الرواد وتعليقات تؤكد شجاعة وبسالة عناصر المقاومة مقابل ذعر وتردد الاحتلال.

ومن تلك التفاعلات ما كتبه براء نزار الدين: “يا جيش الجبناء كيف ستغلبون هؤلاء”.

فيما علق آخر: “يركض لوحده نحو دبابة وهو يقرأ (سورة ياسين): “وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون” أيدكم الله نصركم الله”.

وكتب حسن عمري: “بالاخر راح يلم قطع حديد سكراب عشان يصنعوا فيها صواريخ للمرة الجاي”.

بالاخر راح يلم قطع حديد سكراب عشان يصنعوا فيها صواريخ للمرة 😁 الجاي — Hassan Umari (@hau91) November 2, 2023

ودخلت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة يومها الـ27 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.

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حيث يواصل الاحتلال محاولة التوغل عبر قصف القطاع بشكل وحشي واستهداف التجمعات السكنية والأهداف المدنية.

وفي ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، يتكبد الاحتلال خسائر فادحة حيث قتلت المقاومة أكثر من 1400 إسرائيلي وأسرت أكثر من 240 شخصا.

فيما استشهد من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم نساء وأطفال نحو 9 آلاف شهيد وجرح 32 ألف آخرين، بحسب أحد الإحصائيات حتى الآن.