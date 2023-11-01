انهيار أعضاء الكنيست بعد معرفتهم العدد الحقيقي لقتلى وجرحى جيش الاحتلال (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور مسرب من داخل إسرائيل يظهر لحظة انهيار عدد من أعضاء الكنيست، بعد معرفتهم الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الاحتلال المنهزمة في قطاع غزة.

وانتشرت صورا لأعضاء الكنيست الإسرائيلي بعد خروجهم من جلسة سرية مغلقة اطلعوا فيها على أعداد القتلى والجرحى الحقيقية لجنود الاحتلال.

وفي تعليق لمقدم البرامج بقناة “الجزيرة” أحمد منصور، فإن “انهيار أعضاء الكنيست وبكائهم جاء بعد اطلاعهم على “الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في غزة.. والصور كافية لنشر حجم الكارثة والهزيمة التي يعيشها الصهاينة.

جنون إسرائيلي في غزة

ويفسر ذلك حسب منصور “جنون القصف والتدمير العشوائي الذي تنفذه قوات الاحتلال للرد على خسائرها جراء الهجوم الفاشل على القطاع الفلسطيني المحاصر”.

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لكن البعض رأى أن مثل تلك المشاهد متعمدة بغرض التأثير على الأنظمة وفئات الشعوب المتصهينة “لكن كل شيء ينقلب حسبما ذكره حساب “نقابة المنبطحين العرب” على منصة إكس.

وأضاف الحساب أن تلك المشاهد “أثرت بشكل كبير على أعضاء الكنيست ومسؤولي الاحتلال وأثرت فيهم وكانت بمثابة رسالة إحباط لهم بأن هناك أسود تنتظركم في غزة.”

ورأى علي بن سعيد الحجري أن هذه المشاهد: “فرصة للفلسطينيين ليحجبوا الثقة عن حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة سلام تقبل بالمبادرة العربية للسلام”.

لكن ذلك وفق علي لا يعني أن “المبادرة العربية للسلام تُعبر عن الحق العادل لأهلنا في فلسطين والعدل هو خارطة عام 1947 كامل فلسطين” وفق قوله.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وشارك متابعون فيديوهات توثق ما فعلته كتائب القسام بالاحتلال وتدمير آلياته وإحباط محاولات توغله وإلحاق خسائر كبيرة به.

مرعوبين بسبب ارسال محمد ابن سلمان الفرقه السعودية الخاصة برقصة العرضة الى مسرح موسم الرياض — طريق النهضة (@ZyzMhyb) November 1, 2023

وسخر حساب طريق النهضة من الفيديو من جانب آخر: “مرعوبين بسبب ارسال محمد ابن سلمان الفرقة السعودية الخاصة برقصة العرضة إلى مسرح موسم الرياض”.

يذكر أن الاحتلال تكبد خسائر كبيرة خلال عمليته العسكرية التي يحاول فيها التوغل برا داخل قطاع غزة وهو ما يفسر جنونه وقصفه بشكل عشوائي أحياء سكنية ضمن القطاع المحاصر.