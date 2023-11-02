شكوى قضائية ضد نصير مزراوي بسبب تضامنه مع فلسطين

وطن- أكدت تقارير صحفية ألمانية، بأن النائب الألماني السابق عن حزب خضر ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية فولكر بيك، تقدم بشكوى قضائية ضد النجم المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ بسبب منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين.

وقال النائب الألماني فولكر بيك، في تصريح نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء، بأنه تقدم بشكوى لشرطة مدينة ميونخ، كما وشدد على تأييد جرائم ضد الإنسانية يتوجب عليه أن يواجه العقوبة.

شكوى قضائية ضد نصير مزراوي لدعمه فلسطين

وأردف الألماني بيك، ” أسلوب تعامل بايرن مع هذا الموضوع كان محزناً للغاية، نأمل أن يساعد القضاء في جعل إدارة النادي تدرك حجم الأمور وتباعد الموقف”.

وكان المغربي نصير مزراوي قد تضامن مع فلسطين في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما وتجاوزت إحصائية عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 9 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 22 ألف بجراح مختلفة. وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية إلى الآن.

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نصير مزراوي وبايرن ميونخ

وكان المغربي نصير مزراوي قد جلس مع إدارة نادي بايرن ميونخ، إلى جانب فتح تحقيق بهذه المسألة بعد الهجوم الحاد الذي تعرضه له اللاعب من قبل وسائل الإعلام الألمانية ورابطة جماهير النادي، لكنها أعلنت عن عدم توجيه عقوبة ضد مزراوي.

كما وتعرض الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي للإيقاف 7 مباريات بسبب دعمه فلسطين، وكذلك الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي لاعب ماينز الألماني الموقوف لهذا السبب.

ويرتبط اللاعب نصير مزراوي بعقد ساري المفعول مع نادي بايرن ميونخ حتى صيف 2026، بعد قدومه في صيف 2022 من نادي أياكس أمستردام الهولندي بانتقال حر.