خوفاً على الوساطة القطرية.. اسرائيل تتراجع عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة

وطن – قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن الحكومة الإسرائيلية منعت إغلاق مكتب قناة الجزيرة خوفا من الإضرار المترتبة على الوساطة القطرية في قضية الرهائن.

وكانت حكومة الاحتلال تعتزم إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل بناء على توصية من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بزعم أنها “تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتعرض القوات المقاتلة للخطر”، وفق ما نقلته الأناضول.

وزعم الموساد -في توصياته- أن قناة الجزيرة بمراسليها الميدانيين يكشفون مناطق تجمع الجنود الإسرائيليين خلال الحرب في الجنوب ومواقع حساسة أخرى في إسرائيل، واقترح إغلاقه.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على أنظمة الطوارئ التي تسمح للحكومة بإغلاق القنوات الإعلامية التي يعتقد المسؤولون الأمنيون أنها تضر بأمن الدولة، لكن وزير الاتصالات والمدعي العام قالا بحسب الصحيفة العبرية إن القرار يقع على عاتق وزير الدفاع يوآف غالانت.

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تقويض جهود الوساطة

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في “البلاد” لتجنب تقويض جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وافق، في وقتٍ سابق، على أنظمة طوارئ تسمح للحكومة بإغلاق القنوات الإخبارية التي يعتقد المسؤولون الأمنيون أنها تضر بأمن إسرائيل.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) الإثنين الماضي، بأن وزارة الخارجية قد أعربت في وقت سابق عن معارضتها الشديدة لإغلاق القناة، التي تتخذ من قطر مقرا لها وتبث باللغتين العربية والإنجليزية، لكن الوزارة باتت تتبنى موقفا مختلفا.

وبحسب موقع “الجزيرة نت” يتناغم التوجه بإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة في إسرائيل مع الإجراءات التي بادر إليها وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، للحد من عمل الصحافة وحرية التعبير بموجب أنظمة الطوارئ وبذريعة “تقييد مساعدات العدو بواسطة وسائل إعلام”.