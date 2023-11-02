انجيلينا جولي تتضامن مع غزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤ على إبادتها

وطن – وجهت النجمة الامريكية وسفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، انتقادات شديدة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، متهمة زعماء العالم بالتواطؤ على إبادتهم.

وعبر حسابها الرسمي على “انستغرام“، نشرت أنجلينا جولي صورة من الدمار الذي لحق بمخيم جباليا بفعل القصف الإسرائيلي وأدى إلى استشهاد أكثر من 190 مدنيا، وعلقت عليها بالقول:” هذا هو القصف المتعمد لسكان محاصرين ليس لديهم مكان للهرب.”

وأضافت: “كانت غزة سجناً مفتوحًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية”، مؤكدة على أن “40% من القتلى هم أطفال أبرياء”.

وفي استهجان واستنكار شددين، قالت أنجلينا جولي:”عائلات بأكملها تقتل بينما يشاهد العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات”.

عقاب جماعي

ووصفت جولي ما يحدث في غزة بالعقاب الجماعي حيث علقت “عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين – الأطفال والنساء والأسر – للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.”

وفي ختام رسالتها، اكدت النجمة الأمريكية على أن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

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مجزرة جديدة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، الأربعاء، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي غزة، هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، بعد أن دمر بشكل كامل الثلاثاء مربعا سكنيا قرب المستشفى الإندونيسي مخلفا نحو 400 بين شهيد وجريح.

وتسبب القصف بارتقاء عشرات الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة الفالوجا، حيث أعاق حجم الدمار الهائل الذي خلّفه القصف عمليات الإنقاذ وانتشال العالقين من تحت الأنقاض، ما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء.

مجزرة مخيم جباليا

وكان جيش الاحتلال قد اقترف “مجزرة مروعة” الثلاثاء، بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة، مخلّفا مئات الشهداء والجرحى.

وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف “قياديا كبيرا” في حركة حماس، وهو ما نفته الحركة جملة وتفصيلا.