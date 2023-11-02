أُنس جابر تبكي متأثرة لما يحدث في غزة وتتبرع بجزء من جائزتها لفلسطين (شاهد)

وطن – دخلت لاعبة التنس التونسية والمصنفة عالميا أنس جابر، في نوبة بكاء تأثرا لما تتعرض لها غزة من عدوان غاشم من قبل إسرائيل، وذلك عقب فوزها على “ماركيتا فوندروسوفا” في دور المجموعات لنهائيات اتحاد التنس النسائي 2023.

وقالت أنس جابر في حديثها للصحافة بعد الفوز: “أنا سعيدة جداً بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة جداً مؤخراً. الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة أشعر وكأنني… أنا آسفة”، قبل أن تجهش بالبكاء وتتوقف عن إكمال حديثها وسط صيحات وهتافات الجمهور.

وأضافت لاعبة التنس العالمية: “من الصعب جداً رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز”.

وقالت: “إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل شيء”.

إشادة وإعجاب بموقف أُنس جابر

وأثار حديث أنس جابر تفاعلا واسعا بين المعلقين على صفحتها على “انستغرام” الذين أعربوا عن إعجابهم بموقفها الإنساني الشجاع في دعم الفلسطينيين.

وكان الاتحاد الإسرائيلي للتنس قد اشتكى اللاعبة التونسية أنس جابر قبل أيام بسبب تصريحاتها الداعمة لفلسطين، والتي نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

أنس جابر تتضامن مع فلسطين

وقالت أنس: “إن ما مر به الفلسطينيون خلال السنوات الـ 75 الماضية لا يوصف، وما يمر به المدنيون الأبرياء لا يوصف؛ بغض النظر عن دينهم، أو أصلهم”.

شكوى إسرائيلية ضد أنس جابر

وتقدم الاتحاد الإسرائيلي للتنس، بشكوى لدى كل من الاتحاد الدولي للتنس ورابطة اللاعبات المحترفات للتنس ضد البطلة التونسية أنس جابر، وذلك على خلفية مساندتها فلسطين.

وقال الاتحاد الإسرائيلي للتنس في بيان له، اللاعبة التونسية أنس جابر قامت بـ”التحريض ودعم منظمة إرهابية”، وفق تعبيره، معقبًا: “نحن سعداء لأنها أقلية مقارنة بالرياضيين العقلاء في بقية العالم”، على حد تصوره.