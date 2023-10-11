أوقفوا العنف .. التونسية أنس جابر تتضامن مع فلسطين بتغريده عبر حسابها (صور)

وطن- تضامنت النجمة التونسية أنس جابر 29 عاماً مع فلسطين، في منشور عبر حسابها الخاص على موقع الانستغرام، على ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وطالبت نجمة التنس العالمية جابر في منشورها، بوقف العنف الذي يتعرض له سكان أهل فلسطين في قطاع غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

تضامن أنس جابر مع فلسطين

وقالت التونسية أنس جابر في منشور لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على الانستغرام، ” ما يعيشه الفلسطينيون منذ 75 عاماً لا يوصف، ما يعيشه المواطنون الأبرياء لا يوصف، مهما كانت ديانتهم ومهما كانت أصولهم.. العنف لن يؤدي أبدا إلى السلام”.

وأضافت اللاعبة التونسية، ” كلنا مهتمون بتحقيق السلام .. السلام هو كل ما نحتاجه وما نستحقه.. أوقفوا العنف .. الحرية لفلسطين“.

كما وارتقى نحو 1100 شهيد فلسطيني وأكثر من 5 ألاف جريح، في الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة جلهم من المدنيين، وفق أخر إحصائية أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

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وتضامن العديد من نجوم كرة القدم العرب المحترفين في أوروبا والدوريات العربية مع شعب فلسطين، لعل أبرزهم محمد النني ورياض محرز وسالم الدوسري، إلى جانب جماهير العديد من الأندية في عالم كرة القدم في الوطن العربي ودول العالم تضامناً مع فلسطين.

بطولة تشنغتشو المفتوحة للتنس

وستواجه النجمة التونسية أنس جابر، نظيرتها الإيطالية لوسيا برونزيتي، في منافسات دور ال16 من بطولة تشنغتشو للتنس المفتوحة في دولة الصين.

يذكر بأن التونسية جابر تحتل المركز السادس في التصنيف العالمي لمحترفات كرة التنس للسيدات حتى الآن.