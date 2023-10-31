لاعب جزائري جديد يتحدى نادي نيس بمنشورٍ تضامن فيه مع فلسطين (صور)

وطن- تحدى النجم الجزائري الدولي هشام بوداوي 24 عاماً، لاعب فريق نيس الفرنسي، إدارة النادي بعد حادثة إيقاف مواطنه يوسف عطال، بمنشور تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف والمستمرة على قطاع غزة.

ونشر الجزائري هشام بوداوي صورا لقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، عبر خاصية الستوري على حسابه “الانستغرام“، معلقاً عليها: ” الحرية لفلسطين”.

تضامن الجزائري هشام بوداوي مع فلسطين

ويأتي منشور تضامن الجزائري هشام بوداوي مع فلسطين، بعد أيام على حادثة إيقاف مواطنه يوسف عطال، على خلفية تضامنه مع فلسطين بفيديو نشره عبر حسابه للداعية الفلسطيني محمود الحسنات.

وكانت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد أوقف اللاعب الجزائري يوسف عطال نجم فريق نيس الفرنسي لمدة 7 مباريات، على خلفية تضامنه مع فلسطين.

كما وعللت رابطة الدوري الفرنسي، بأن إيقاف يوسف عطال، جاء بسبب نشره فيديو يحرض على الكراهية والعنف.

وينتهي عقد الجزائري هشام بوداوي مع نادي نيس الفرنسي في صيف عام 2027، قادماً من نادي بارادو الجزائري عام 2019.

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إيقاف يوسف عطال

وكان الجزائري يوسف عطال قد حذف مقطع الفيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات عبر حسابه على منصة الانستغرام، كما واعتذر عن هذا الفعل، معتبراً أنه ضد أي قتل للأبرياء والضحايا في أي مكان بالعالم.

كما وأشارت تقارير صحفية جزائرية، بأن اللاعب عطال سيخذ إجراء قانوني في الأيام القادمة للطعن على قرار عقوبة إيقافه ل7 مباريات على خلفية تضامنه مع فلسطين.

ويرتبط الجزائري يوسف عطال بعقد مع نادي نيس الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما يحق للاعب مغادرة النادي في الميركاتو الشتوي مطلع يناير القادم.

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