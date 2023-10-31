غزة تُبكي العالم.. طفلة مصابة تتشبث بنقودها لتشتري هدية مع والدتها الشهيدة بعد الحرب (شاهد)

وطن- في مشهد وُصف بأنها يُمزق القلب، ظهرت طفلة فلسطينية مصابة جراء غارة إسرائيلية، وهي ترقد في أحد المستشفيات وتتلقى العلاج، وشوهدت وهي تتشبث ببعض الأموال في يدها.

والطفلة التي قالت إنها تُدعى رفيف، سألتها سيدة عن الموجود في يدها، فأجابت: “مصاري (أموال)”، فسألتها السيدة عمن أعطاها لها.

فردت الطفلة أنها قريبتها “سحر” أعطتها هذه النقود، وأجابت عما ستفعله بها، قائلة: “هجيب حصالة وأحوّش المصاري.. علشان أشتري عروس باربي وبحب المكعبات.. وهشتري لأخي حمود بالونة”، وأشارت إلى أنها ستشتري الهدية بعد الحرب، علما بأنها والدتها استشهدت في الغارة الإسرائيلية.

"ماما بعد الحرب بدها تعطيني خمسة شيكل" .. طفلة مصابة تتشبت بنقوذ لعبتها التي ستشتريها مع والدتها الشهيدة بعد الحرب #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/FYHv9VPR4N — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 30, 2023

25 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ25 يوما على التوالي، شن غارات مكثفة على الأحياء السكنية في قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 8306 شخصا بينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21 ألفا و48 فلسطينيا، بحسب إحصاءات رسمية.

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حصيلة مرعبة بين الشهداء من الأطفال

ومع هذا العدد الكبير من الشهداء بين الأطفال، قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية إن عدد الأطفال الذين أعلن أنهم استشهدوا في غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوى للأطفال الذين قتلوا فى مناطق النزاع فى العالم منذ عام 2019.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم ، في تقرير لها، إن ما لا يقل عن 3257 طفلاً استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويًا في النزاعات المسلحة فى 24 دولة منذ 2019.

وأضافت أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من 7703 أشخاص استشهدوا فى غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الشهداء فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ومع الإعلان عن وجود ألف طفل آخرين فى عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المؤكد أن يكون عدد الشهداء أعلى من ذلك بكثير.