مأساة من غزة .. طفلة تبلغ عاما ونصف فقدت 70 شخصا من عائلتها وأصيبت بالشلل (شاهد)

وطن – وثّق طبيب فلسطيني في قطاع غزة، قصة طفلة مصابة تدعى “ميليسيا”، مصابة ترقد في أحد المستشفيات جراء غارة إسرائيلية، بعدما فقدت 70 شخصا من عائلتها.

والطفلة ميليسيا جودة تبلغ من العمر عاما ونصف، ارتقى أفراد عائلتها الـ70 نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، وبقيت وحدها مع إصابتها بشلل نصفي.

وقال الطبيب، إنّ الطفلة فقدت والدها ووالدتها وجدها وجدتها والعشرات من أفراد عائلتها، وظلت بمفردها وهي مصابة بالشلل.

وأضاف أن هذا هو واقع الأطفال في قطاع غزة خلال الفترة الحالية، في ظل الحرب الإسرائيلية الهجمية والغاشمة ضد الأطفال.

وفي مقطع الفيديو، شوهدت الطفلة ممددة على أحد الأسرّة، وبدت عليها آثار إصابتها جراء القصف الإسرائيلي.

الناجية الوحيدة من عائلتها.. الطفلة ميليسيا جودة (عام ونصف)، ارتقى أفراد عائلتها الـ70 نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي وبقيت وحدها مع إصابتها بشلل نصفي. يا جرحنا الغائر يا غزة..#GazaGenocide pic.twitter.com/Yn4vhiGdi3 — رضوان الأخرس (@rdooan) October 27, 2023

حصيلة ضخمة من الأطفال ضمن شهداء الحرب

وفي الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، ارتقى من الأطفال أكثر من 3000 شهيد، من بين نحو 7400 شهيد ارتقوا خلال الحرب.

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وهذا الإحصاء لا يتضمن شهداء غارات مساء الجمعة التي أطلقت بوحشية إسرائيلية مع انقطاع تام للكهرباء والاتصالات، ما جعل القطاع في عزلة عن العالم، ولم يتسنَ إزاء ذلك تحديث إحصاءات الشهداء.

صعوبات في الوصول لمناطق القصف

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، لم تتمكن من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.

وقياسا بالمجازر التي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة وفجر السبت، فمن المؤكد أنّ حصيلة الشهداء ستسجل زيادة كبيرة.

وشهد قطاع غزة مساء الجمعة وفجر السبت، قصفا هو الأعنف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف على مواقع في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي وبحري على جميع مناطق القطاع.