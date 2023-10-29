“هآرتس” تزعم إمداد إسرائيل بالسلاح والذخيرة عبر قاعدة موفق السلطي.. والأردن يرد

وطن – نفت السلطات الأردنية، الأحد، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل نقلا عن صحف عبرية، بشأن استخدام قواعد الأردن الجوية من قبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الاحتلال بالمعدات والذخائر لاستخدامها في قصف قطاع غزة.

وجاء الرد الرسمي الأردني عبر انتشار أنباء وردت عبر صحف عبرية، تزعم أن 9 طائرات نقل من طراز C-17، نقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أنظمة دفاع جوي باتريوت من قاعدتي “فورت سيل وفورت ليبرتي” الأمريكتين إلى قاعدة “موفق السلطي” الجوية في الأردن.

الأردن يكذب تقرير صحيفة “هآرتس” العبرية

وهو ما ردت عليه القوات المسلحة الأردنية بالنفي القاطع مؤكدة في بيان نقله التلفزيون الأردني أنه “لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية، تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.”

القوات المسلحة الأردنية: لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع #غزة#الأردن #فلسطين #غزة #قطاع_غزة #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 29, 2023

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية ادعت في تقرير لها أن 8 طائرات شحن ثقيلة أقلعت من مستودعات الإمدادات في أمريكا وأوروبا، وهبطت في قاعدة أردنية، كما تم نشر سربين مقاتلين أمريكيين من القاذفات المقاتلة من طراز F-15E وطراز A-10 في القاعدة الأردنية.

اقرأ أيضا:

وتعليقا على هذا نقل التلفزيون الأردني عن مصدر عسكري قوله: “القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بعدم تداول هذه الشائعات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار.”

وشدد المصدر على أن هذه الشائعات ترمي إلى التأثير على الجهود التي يبذلها الأردن لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

المقاومة تفاجئ الاحتلال بعملية إنزال خلفي

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 7814 فلسطينياً، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 حتى الآن.

ويتزامن هذا مع ملاحم بطولية على تخوم غزة تسطرها المقاومة الفلسطينية، تجسدت بعمليات صد وإنزال نفذها عناصر القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرباً وحشية ومحاولة توغل برية فاشلة على أطراف القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مراسلها قوله أن عناصر من القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الاحتلال قرب معبر “إيرز”.

وتحدث جيش الاحتلال عن قصف كثيف تتعرض له منطقة إيرز، بقذائف الهاون فيما أكد القسام “دك تلك الموقع بالقذائف والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها.”

ويشار إلى أن قاعدة “موفق السلطي” تعد واحدة من أكبر القواعد الجوية بالأردن، والتي سميت باسم الشهيد الطيار موفق السلطي، الذي ارتقى خلال المواجهة التي خاضها مع الطائرات الإسرائيلية في العام 1966.

هذه القاعدة تم اختيارها من قبل أمريكا، لتكون من أهم وأبرز قواعدها في الأردن والمنطقة، وفي السابق أيضاً اختارتها ألمانيا في منتصف العام 2017، لتكون بديلا لديها عن قاعدة إنجرليك في تركيا.