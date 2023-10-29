ذكرها أبو عبيدة في خطابه.. ما هي “لعنة العقد الثامن” على إسرائيل؟

وطن – تحدث القيادي في القسام الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة” عن أن “زمن انكسار الصهيونية قد بدأ وأن لعنة العقد الثامن ستحل على الاحتلال”. وهو ما دفع متابعين للتساؤل بشأن ما ذكره متحدث القسام عن “لعنة العقد الثامن” والمقصود بها.

وبعد تلك الكلمة تساءل متابعون: “ما هي لعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة الملثم في خطابه الأخير؟”.

وشارك رواد منصات التواصل فيديو عن الملتقى الوطني لشباب فلسطين يشرح فيه حديث 4 مسؤولين للاحتلال، عن تلك اللعنة التي قد تحل على الاحتلال في حربه الأخيرة ضد قطاع غزة.

وجاء في الفيديو: “على مر التاريخ لم تعمر دولة لليهود أكثر من 80 عاماً” وهذا ما يخشاه قادة الاحتلال وصرحوا به للعلن”.

تحذيرات من لعنة العقد الثامن

واستعرض المقطع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق “إيهود باراك” الذي ذكر أن “تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة.. وهي الآن في عقدها الثامن وأنه يخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما نزل بسابقاتها”.

كما ظهر “بينامين نتنياهو” رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي ونقل الفيديو حديثه: “سأجتهد لأن تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المئة لكن هذا ليس بديهياً فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من 80 سنة وهي دولة الحشمونائيم”.

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واستدل فيديو الملتقى الوطني لشباب فلسطين أيضاً بحديث “بيني مويس” وهو مؤرخ إسرائيلي وقال فيه: “خلال سنوات سينتصر العرب والمسلمون ويكون اليهود أقلية في هذه الأرض إما مطاردة أو مقتولة وصاحب الحظ هو من يستطيع الهرب إلى أمريكا أو أوروبا”.

وقال “بارون لندن” وهو إعلامي إسرائيلي في المقطع المذكور حول لعنة العقد الثامن: “إنني أعد نفسي لمحادثة مع حفيدي فأقول له إن نسبة بقائنا في هذه الدولة لن يتعدى 50%.. ولمن يغضبهم قولي فإنني أقول لهم إن نسبة 50% تعتبر جيدة لأن الحقيقة أصعب من ذلك”.

الشيخ أحمد ياسين أكد زوال إسرائيل

ويعكس ذلك مدى الوضع الحرج الذي وقع به الاحتلال الإسرائيلي، بعد تورطه بحرب يتفنن فيها بالوحشية أمام المدنيين ويتكبد خسائر عسكرية كبيرة على الأرض، أمام كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وشارك أحدهم صورة الشيخ أحمد ياسين الذي تحدث عن لعنة العقد الثامن، وأكد أهمية الإيمان بزوال الاحتلال مستنداً بدليل من القرآن الكريم في الآية 4 و8 من سورة الإسراء.

وشرح أحد الرواد لعنة العقد الثامن باختصار: “تعني أنه لا يوجد دولة لليهود عبر التاريخ استطاعت أن تجتاز ال80 عاماً واحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية قد مرّ عليه 75 سنة حتى الآن وهذا ما يُرعب الحكومة الاسرائيلية!! لذلك تدمير دولتهم بات قريباً”.