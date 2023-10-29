المغرب.. توقيف صحفية ارتدت الكوفية الفلسطينية خلال مباراة الوداد (شاهد)

وطن – تعرضت صحيفة مغربية للاعتقال جراء ارتدائها كوفية فلسطينية خلال مباراة الوداد الرياضي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وظهر الصحفية المغربية وصال إدبلا في بث مباشر قصير تكشف فيه إيقافها من طرف الأمن، ومنعها من دخول ستاد محمد الخامس، المتواجد في الدار البيضاء، لمشاهدة مباراة الوداد الرياضي.

وعندما حاولت وصال الاستفسار من ضابط الأمن عن “أي تهديد أمني تشكله الكوفية؟”، رد المسؤول المغربي: “تبدين إنسانة مثقفة، إذاً لا داعي لعرقلة عملنا، نحن لدينا تعليمات نعمل على تنفيذها، وأنا لست ضد فلسطين، وأنا لست مُشرع القانون”.

منع صحفية ومشجعة للوداد من دخول الملعب بسبب الكوفية واعتقالها .الكوفية اصبحت سلاح يهدد المغرب دولة المؤسسات والحق والقانون. العميد يقول هناك تعليمات من اين إدن ؟ المغرب عندو سيادة 🤣😂 .

ادا كنت في المغرب لا تستغرب فأنت في بلد يحكمه امير المؤمنين ورئيس لجنة القدس #وصال_ادبلا pic.twitter.com/d5YABq0h6F — النائض المهدي (@Mohammed_6_M6) October 29, 2023

صدمة مغاربة بعد توقيف صحفية ارتدت الكوفية!

وتم إطلاق سراح الصحفية المغربية بعد اقتيادها إلى مركز الأمن في مدينة الدار البيضاء، حسبما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وأثارت تلك الأنباء تفاعل عدد من الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل الكثيرون عن دوافع هذا الإجراء في الوقت الذي شهدت فيه ملاعب أخرى في المغرب تجمعات وتظاهرات داعمة للفلسطينيين.

كما شهدت بعض الملاعب رفع أعلام فلسطين وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية تزين المدرجات. وهو ما زاد التساؤل عن سبب توقيف الصحفية المغربية.

وتأتي تلك الأنباء في سياق حضور قوي للكوفية والأعلام الفلسطينية في عدة مباريات في المغرب في الأيام القليلة الماضية، ورفعت الجماهير شعارات تدعم المقاومة الفلسطينية وتندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

مسيرة تضامنية مع غزة

وخرج عشرات آلاف المغاربية الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر في مسيرة بمدينة الدار البيضاء، دعما لقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 23 يوماً.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والمغربية وصوراً للمسجد الأقصى وضحايا للحرب على غزة، وهتفوا بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.

“الشعب يريد إسقاط التطبيع”

وأعلن المتظاهرون رفضهم “صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إيقاف الحرب” ورددوا شعارات: “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”.

كما رفعت لافتات من قبيل: “غزة غزة.. رمز العزة”، و”كلنا فداء فداء.. فلسطين الصامدة”، و”شعب الأقصى سير سير.. حتى النصر والتحرير” حسبما نقلته الأناضول.

تطبيع المغرب مع إسرائيل

وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أعلن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

والمغرب هي رابع دولة عربية توافق على استئناف التطبيع مع إسرائيل، بعد تطبيع الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

بالمقابل وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجزائر.