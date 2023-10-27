مجزرة جديدة في حي الصبرة بتوقيع إسرائيل.. الجثث أشلاء ومشاهد مروعة

وطن – تتواصل الجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر، آخرها مجزرة ارتكبتها طائرات إسرائيلية استهدفت منازل في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

ورغم مطالبتها المدنيين قبل أيام بالتوجه إلى أجزاء غزة الجنوبية بحجة عدم التواجد في الشمال ضمن أماكن المقاومة الفلسطينية والتحضير للتوغل البري، إلا أنها كررت استهداف الأحياء والمناطق المكتظة بالسكان والنازحين.

وانتشرت مشاهد مؤثر للدمار والضحايا الذي خلفه القصف الإسرائيلي الوحشي الذي لم يهدأ منذ أيام، رغم الحديث عن مفاوضات وإمكانية التوصل لاتفاق بوساطة قطرية ينهي العمليات العسكرية.

مشاهد مجزرة الصبرة تخطف القلوب

وأظهرت مشاهد مصورة متداولة عبر منصات التواصل آثار الدمار والقصف العنيف.

فيما ذكر سعد وحيدي على منصة إكس، أن المجزرة واحدة من ضمن 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بالتزامن.

وأوضح أن إسرائيل أسقطت قبل قليل أطنان من قنابلها الثقيلة في ذات اللحظة على حي الصبرة وشارع الحميد، ومسجد الرباط، ودوار الستة، وبئر النعجة، ومربع أبو عطية، ومربع نصر، والدوار الغربي في جباليا ومخيمها.

وتحدثت حسابات أخرى عن ضحايا من عائلة “سرحان”، بعد استهداف منزل أسير محرر في حي الصبرة في قطاع غزة المحاصر.

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وقبل ساعات قليلة استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة “حجازي”، في حي الصبرة الواقع قرب مسجد الخليل الطيبي، ما أدى لتهدمه فوق رؤوس ساكنيه.

وفي ظل الحصار المطبق على القطاع أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، حاجة مستشفيات القطاع إلى 94 ألف لتر من الوقود على الأقل يومياً لمواصلة تشغيل الوظائف الحيوية في 12 مستشفى رئيسي في غزة، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“.

يذكر أن قطاع غزة يتعرض من 21 يوماً لغارات جوية إسرائيلية عنيفة مكثفة دمرت أحياء بأكملها.

وتسببت بارتقاء آلاف الشهداء والمصابين ضمن عملية أطلق عليها الاحتلال “السيوف الحديدية” رد على “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأربكت الاحتلال وأجهزته الأمنية واستنفرت أمريكا والغرب.