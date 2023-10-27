بايدن شكّك في أعداد شهداء غزة والصحة الفلسطينية تفضحه .. هل يتراجع ويعتذر؟!

وطن – أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا واسعا بعدما شكّك في أعداد شهداء وجرحى الحرب الإسرائيلية على غزة، ما دفع وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع للرد عليه، بهدف دحض تشكيكه.

وكان بايدن قد قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه ليس لديه أي فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الذين قتلتهم إسرائيل حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أنا متأكد من أن أبرياء قتلوا، وهذا هو ثمن شن حرب”.

وزارة الصحة الفلسطينية تردّ على بايدن

رداً على ذلك، نشرت وزارة الصحة تقريراً من 210 صفحات، يتضمن تفاصيل الأسماء والأعمار والجنس وأرقام الهوية لكل شخص استشهد في غزة.

وقالت الوزارة إنه سيتم نشر نسخة باللغة الإنجليزية من التقرير قريبا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، بأن الإدارة الأمريكية تفتقد المعايير الإنسانية والأخلاق والقيم الأساسية لحقوق الإنسان بسبب تشكيكها دون خجل في صحة حصيلة الشهداء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “قررنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم أجمع حقيقة حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا”.

وذكر التقرير أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول والساعة 3 بعد ظهر يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، استشهد 7,028 فلسطينيًا، من بينهم 2,913 طفلًا.

واستشهد ما مجموعه 3129 أنثى و3899 ذكرًا، ويبلغ عدد الشهداء مجهولي الهوية 218 شخصًا. لكن لم يتم تضمينهم في العدد النهائي للقتلى.

ويستثني التقرير أيضًا أولئك الذين دفنوا دون نقلهم إلى المستشفى، وأولئك الذين لم تتمكن المستشفيات من استكمال إجراءات تسجيلهم، والمفقودين تحت الأنقاض والذين يبلغ عددهم حوالي 1600 شخص، ويخشى أن يكون الكثير منهم قد لقوا حتفهم.

عدد الشهداء الفعلي قد يكون أعلى بكثير

وعلى هذا النحو، قالت الوزارة إن عدد الشهداء الفعلي من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما ذكره التقرير.

وقال القدرة: “نؤكد أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة أمام كافة المؤسسات للوصول إليها.. ليعلم العالم أن وراء كل رقم قصة شخص معروف اسمه وهويته. شعبنا ليس نكراً يمكن تجاهله”.

وعلى الرغم من تشكيك بايدن في دقة عدد الشهداء، كشفت صحيفة “هاف بوست ” أن وزارة الخارجية استشهدت مؤخرًا بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة في ما يقرب من 20 تقريرًا عن الوضع.

دعوة بايدن للاعتذار

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن تصريحات بايدن كانت صادمة ومهينة للإنسانية، وحثه على الاعتذار.

وصرحت نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، بأن مقاطع فيديو لا تعد ولا تحصى تخرج من غزة كل يوم تظهر جثثاً مشوهة لنساء وأطفال فلسطينيين، ومجمعات سكنية بأكملها مسوية بالأرض.

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أضافت: “يجب على الرئيس بايدن أن يشاهد بعض مقاطع الفيديو هذه ويسأل نفسه عما إذا كان الأطفال المسحوقون الذين يتم انتشالهم من تحت أنقاض منازل أسرهم افتراء أو ثمناً مقبولاً للحرب. وهم ليسوا كذلك”.

دقة إحصاءات صحة غزة

ويعتبر العديد من الخبراء الأرقام التي قدمتها الوزارة الفلسطينية موثوقة، نظرا لمدى وصولها ومصادرها ودقة تصريحاتها السابقة.

وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أرقام الوزارة “ثبتت بشكل عام أنها موثوقة.

وأضاف: “الجميع يستخدم الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة لأنه ثبت بشكل عام أنها موثوقة. في الأوقات التي قمنا فيها بالتحقق من أرقام ضربات معينة، لست على علم بأي وقت كان هناك بعض التناقض الكبير فيه.”