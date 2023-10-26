دفن عائلته صباحا.. الدحدوح يتحدى الاحتلال ويواصل التغطية على الجزيرة

وطن- بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد عدد من أفراد عائلته الذين طالهم قصف إسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة، قرر مراسل “الجزيرة” ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، تحدي الاحتلال والعودة إلى أداء رسالته الإعلامية وتغطية الأحداث وجرائم إسرائيل الوحشية في القطاع المحاصر.

وشيع أهالي غزة، الخميس، أفراد عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، زوجته وابنه وابنته وحفيده، في إحدى المقابر بغزة، وذلك عقب استشهادهم، مساء الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

دفن صباحا عددا من أفراد عائلته الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي.. مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح يأخذ قرارا بالعودة لتغطية الأحداث في #غزة ويقول: من الواجب أن نكون هنا في هذه اللحظات التاريخية وما من مفر إلا الاستمرار في حمل الرسالة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/9ShZtRMZNR — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2023

وعقب عودته للتغطية عقب دفن أفراد أسرته قال “الدحدوح” في تصريح له عبر قناة “الجزيرة” التي يعمل بها، إن من واجبه أن يكون مع زملائه هنا في هذه اللحظات التاريخية.

وائل الدحدوح يعود لعمله بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد عائلته

وتابع: “وما من مفر إلا الاستمرار وحمل الرسالة والقيام بالتغطية بكل مهنية وشفافية رغم كل شيء” –في إشارة إلى ما حل به وبعائلته-

ولفت وائل الدحدوح في حديثه إلى إن التطورات في غزة لا زالت مستمرة.

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وأضاف وائل الدحدوح: “رأينا بشكل واضح خلال الساعتين الماضيتين تكثيفاً واضحاً للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية وجنباً إلى جنب –كما قال- مع القصف المدفعي الأعنف في مناطق متفرقة من قطاع غزة لاسيما في حي الزيتون”.

وعرضت كاميرا الجزيرة خلف “الدحدوح” تنفيذ الطائرات الإسرائيلية لسلسلة كبيرة من الغارات، وشوهدت أعمدة دخان أسود كثيف في مختلف مناطق القطاع، لاسيما في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع وبعضها تسبب –كما قال- بحرائق هائلة كالحريق الذي أظهرته الكاميرا.

الاحتلال يقصف الفلسطينيين بالفسفور الأبيض

وتابع وائل الدحدوح في أول تغطية له للأحداث عقب استشهاد أسرته، أن منطقة الاستهداف هي المنطقة الشرقية في حيي الزيتون والشجاعية.

وإلى يمين الكادر ظهرت منطقة شبه محروقة بسبب عمليات القصف المدفعي، بعد أن استهدفته الطائرات الإسرائيلية بسلسلة عنيفة من الغارات.

ولوحظ في مشاهد أخرى سحابة كبيرة من الدخان والغبار جراء عمليات القصف.

وأكد الدحدوح أن هناك استخدام للفوسفور الأبيض في الإعتداءات الإسرائيلية على غزة وفي قلب المناطق السكينة المكتظة بالمدنيين خصوصاً في حي الزيتون.

استشهاد عائلة وائل الدحدوح

وكان مكتب الجزيرة في فلسطين المحتلة قال في بيان تداولته وسائل إعلام فلسطينية إن عائلة وائل الدحدوح نزحت من تل الهوى (شمال غزة) إلى مخيم النصيرات للاجئين حيث اعتقدوا أنه مكان آمن لهم للإقامة فيه”.

وأضاف البيان أنه “في غارة جوية أصابت المنزل الذي كانوا فيه، لتقتل زوجته وابنه محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات”.

وفي بث مباشر عبر الجزيرة، أعلنت الشبكة الخبر، قائلة إن مراسلها وائل الدحدوح كان “يغطي من مكتب الجزيرة في غزة الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين تفاجأ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته في جنوب وادي غزة. وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها”.