هذا ما تقوله لغة جسد نتنياهو ووزير حربه “غالانت” .. وغادة عويس تعلق

وطن – شاركت الإعلامية اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية غادة عويس، مقطعاً مصوراً أظهر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبجانبه وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ويبدو من خلال لغة جسد كل منهم ملامح التوتر والتردد والضغط جراء الخسائر الفادحة التي يتكبّدونها.

لغة جسد نتنياهو تفضحه

وأظهر المقطع المصور نتنياهو وهو يتحدث فيما ترتجف يده وتبدو عليها رعشة تظهر جراء التوتر البالغ والإجهاد، جراء القرارات الجنونية التي يتخذها والتي أدت لانهيار هيبة الجيش الإسرائيلي وداعميه.

لما تفقد إنسانيتك وتكون مجرم حرب

هكذا تبدو ملامحك يا نازي يا فاشل👇 pic.twitter.com/vTdxAh9bS4 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 26, 2023

وحسب الشرح النصي للفيديو كانت ملامح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، تعكس الانزعاج والغضب فيما بدا على رئيس الأركان هرتسي هاليفي الانغلاق والضغط النفسي.

وعلقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على الفيديو عبر حسابها ضمن منصة إكس قائلة: “لما تفقد إنسانيتك وتكون مجرم حرب هكذا تبدو ملامحك يا نازي يا فاشل”.

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن "توتر كبير" بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، ما يُظهر خلافات كبيرة داخل القيادة الإسرائيلية وانهم لايجتمعان معا الا في الكابينت الموسع. — Ahmad Hasan (@binaasorya) October 24, 2023

خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وكانت وسائل إعلام إسرائيلي قد تحدثت عن توتر كبير بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وأكدت على وجود خلافات كبيرة داخل القيادة الإسرائيلية وأنهم لا يجتمعان معاً إلا في الكابينت الموسع.

المحلل السياسي يواف شتيرن: #نتنياهو يدعو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق للقائه في إشارة إلى توتر العلاقات مع غالانت#العربية pic.twitter.com/nZD5FTmyUo — العربية (@AlArabiya) October 24, 2023

وذكر المحلل السياسي “يواف شتيرن”، أن نتنياهو دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق للقائه، في إشارة إلى توتر العلاقات مع غالانت.

🚨🚨🚨يديعوت أحرونوت: اندلعت التوترات بين نتنياهو وكبار الضباط العسكريين، مما أدى إلى توتر في العلاقة بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. تدور الخلافات بشكل رئيسي حول الاختلافات في الآراء والاستراتيجيات وعمليات صنع القرار، وخاصة بين نتنياهو وكبار الشخصيات العسكرية. تستمر… — أحداث عالمية (@Breaking_nwes1) October 23, 2023

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية مثل صحيفة “يديعوت أحرنوت”، تتركز الخلافات في الآراء والاستراتيجيات وعمليات صنع القرار بين نتنياهو وكبار الشخصيات العسكرية.

اقرأ أيضاً:

وأشار تقرير نشرته الصحيفة إلى أن 3 وزراء على الأقل في حكومة الطوارئ الإسرائيلية يفكرون في الاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الأمني.

وذكر التقرير أن 75% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني في حماية بلدات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.