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    رياضة

    محمود كهربا لاعب الأهلي المصري يُواصل دعمه فلسطين بهذه التغريده (صور)

    لاعب الأهلي كهربا يواصل تضامنه مع أهل فلسطين بغزة بتغريده نشرها عبر حسابه وصورة رفع إشارة النصر
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تضامن محمود كهربا مع فلسطين
    لاعب الأهلي المصري محمود كهربا

    وطن- يُواصل نجم الأهلي المصري محمود عبد المنعم (كهربا) التضامن مع فلسطين، بتغريده وصورة يرفع فيها إشارة النصر عبر حسابه، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة بحق المدنيين والمستمرة لليوم ال20 على التوالي.

    وعلق لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا، على صورة له يرفع فيها إشارة النصر عبر حسابه على منصة (X)، “لا نعيش في فلسطين ولكن فلسطين تعيش فينا”.

    تضامن محمود كهربا مع فلسطين

    وتابع لاعب الأهلي كهربا، ” كل السلام للقلوب الحالمة بالخير، كل الحب والعطف للأطفال الذين ينتظرون منا أن نمنحهم الحب والدعم، نحن هنا معكم دائماً.. عاشت فلسطين حره”.

    محمود كهربا
    تغريده تضامن لاعب الأهلي محمود كهربا مع فلسطين

    وكان محمود كهربا لاعب الأهلي قد احتفل مع زملائه بهدفه الذي سجله في مرمى فريق سيمبا التنزاني، برفع إشارة النصر تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بغزة، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

    محمود كهربا لاعب الأهلي المصري
    محمود عبد المنعم كهربا

    لاعبو الأهلي المصري

    وحال لاعب الأهلي المصري محمود كهربا، كحال زملائه في الفريق والعديد من نجوم كرة القدم، الذين عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، كما وارتدوا القميص الأسود حداداً على أرواح شهداء فلسطين في غزة.

    المصري محمود عبد المنعم كهربا
    رفع محمود كهربا إشارة النصر تضامنا مع غزة

    كما وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 6 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 18 مصاب بجراح مختلفة حتى الآن.

    اللاعب محمود كهربا
    محمود كهربا لاعب الأهلي

    يشار إلى أن إدارة نادي الأهلي قد أصدرت مجموعة من القرارات الأسبوع الماضي من أجل دعم أهل فلسطين الصامدين في غزة، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف عليهم منذ النكبة عام 1948م.

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