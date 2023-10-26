fbpx
    الهدهد

    محلل إسرائيلي يفضح الاحتلال: عائلة وائل الدحدوح كانت هدفا مباشرا لقصف الجيش (فيديو)

    المحلل الإسرائيلي تسفي يحزقيلي شدد على أن الأهداف التي تُقصف تكون معروفة للجيش ما يؤكد التعمد
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي
    محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي

    وطن- كشف المحلل السياسي ومحرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي، عن أن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش.

    حديث يحزقيلي خلال مقابلة مع القناة العبرية، جاء تعليقا عما تداوله الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم الإعلان بنفسه عن استهداف أحد قادة حركة حماس، وذلك قبل الإعلان عن استهداف منزل عائلة الدحدوح.

    وفي أعقاب الاستهداف بوقت قليل، قال تسفي يحزقيلي إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن المستهدف بسبب حجم الدمار.

    وأضاف يحزقيلي أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا: “على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة”.

    • اقرأ أيضا: 
    شاهد ما كان يفعله أبناء وائل الدحدوح قبل استشهادهم.. فيديو مؤثر
    فيديو لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح يغني لفلسطين مع أسرته قبل استشهادهم

    استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

    وفُجع وائل الدحدوح باستشهاد عدد من أفراد أسرته بعد استهداف جيش الاحتلال لمنزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات.

    وارتقى من عائلة الدحدوح 12 شهيدا بينهم تسعة أطفال، وفقد مراسل الجزيرة من أسرته زوجته آمنة (أم حمزة)، وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم وهو رضيع قدم إلى الدنيا قبل 45 يوما فقط.

    وأقيمت صلاة جنازة جماعية على عدد من الشهداء، أمّها وائل الدحدوح، أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

    وشوهد وائل الدحدوح وهو شديد التأثُّر أثناء إلقائه نظرة الوداع على الشهداء، كما ظهر أحد أبناء مراسل الجزيرة الذي أصيب جراء الغارة الإسرائيلية، وهو يودع باكيا، وأخذ يقبل جثمان والدته بعدما جلس بجوارها.

    أول تعليق لمراسل الجزيرة على استهداف عائلته

    وفي أول تعليق له، قال وائل الدحدوح: “من الواضح أن مسلسل استهداف إسرائيل الأطفال والنساء والمدنيين مستمر”.

    وأضاف أن الاحتلال استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه.

    وتابع مخاطبا الاحتلال: “بنتقموا منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال”.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.