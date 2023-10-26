محلل إسرائيلي يفضح الاحتلال: عائلة وائل الدحدوح كانت هدفا مباشرا لقصف الجيش (فيديو)

وطن- كشف المحلل السياسي ومحرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي، عن أن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش.

حديث يحزقيلي خلال مقابلة مع القناة العبرية، جاء تعليقا عما تداوله الإعلام الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم الإعلان بنفسه عن استهداف أحد قادة حركة حماس، وذلك قبل الإعلان عن استهداف منزل عائلة الدحدوح.

📸المحلل العسكري للقناة الـ13 الإسـ ـرائيلية يعترف بتعمّد استهداف منزل عائلة مراسل #الجزيرة #وائل_الدحدوح. pic.twitter.com/i72L0fT2Xl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 26, 2023

وفي أعقاب الاستهداف بوقت قليل، قال تسفي يحزقيلي إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن المستهدف بسبب حجم الدمار.

وأضاف يحزقيلي أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا: “على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة”.

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استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وفُجع وائل الدحدوح باستشهاد عدد من أفراد أسرته بعد استهداف جيش الاحتلال لمنزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات.

وارتقى من عائلة الدحدوح 12 شهيدا بينهم تسعة أطفال، وفقد مراسل الجزيرة من أسرته زوجته آمنة (أم حمزة)، وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم وهو رضيع قدم إلى الدنيا قبل 45 يوما فقط.

وأقيمت صلاة جنازة جماعية على عدد من الشهداء، أمّها وائل الدحدوح، أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

مراسل قناة #الجزيرة في #غزة #وائل_الدحدوح يؤدي صلاة الجنازة على عائلته التي استشهدت جراء قـ ـصـ ف منزل نزحوا إليه يوم أمس في مخيم النصيرات. pic.twitter.com/aNtMFiYAPp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 26, 2023

وشوهد وائل الدحدوح وهو شديد التأثُّر أثناء إلقائه نظرة الوداع على الشهداء، كما ظهر أحد أبناء مراسل الجزيرة الذي أصيب جراء الغارة الإسرائيلية، وهو يودع باكيا، وأخذ يقبل جثمان والدته بعدما جلس بجوارها.

أول تعليق لمراسل الجزيرة على استهداف عائلته

وفي أول تعليق له، قال وائل الدحدوح: “من الواضح أن مسلسل استهداف إسرائيل الأطفال والنساء والمدنيين مستمر”.

وأضاف أن الاحتلال استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه.

وتابع مخاطبا الاحتلال: “بنتقموا منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال”.