“يا عمو بدي ماما”.. فيديو مؤثر لطفلة تبحث عن أمها في غزة

وطن – لا تزال المشاهد المؤثرة تتوالى من داخل قطاع غزة المحاصر، غالبيتها يرتبط بالمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يكابدها السكان المدنيون ومنهم طفلة ظهرت وهي تبحث عن أمها داخل أحد المستشفيات.

وأطلت الطفلة الفلسطينية في فيديو انتشر عبر منصات التواصل وهي تردد: “ياعمو أنا زعلانة كتير بدي تاتة، أنا خايفة ع ماما بدي ماما”.

ورد أحدهم على الفتاة محاولاً طمأنتها: “هي بخير هي جاية جاية بخير.. خلص خلص ما تصيحيش ياعمو ما تصيحيش”.

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ثم ظهرت الصغيرة برفقة (أحد أقاربها فيما يبدو) ويقوم بطمأنتها: “مش إبرة ياعمو مش إبرة”.وأكد أحد الرواد أن الفيديو يعود لطفلة نجت بأعجوبة من قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

تفاعل واسع مع معاناة أطفال غزة

وأثارت تلك الفيديوهات تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل منها ما كتبه بدر عبدو: “الأطفال يستحقون الفرحة والسعادة والأمل اللهم إني أستودعك غزة وأطفالها ونسائها ورجالها”.

وكتب إبراهيم الحمزي: “سوف يندم الاحتلال على كل دمعة سالت منكم فما بالكم بتلك الدماء التي سفكت”.

وعلق مغرد آخر بالقول حول طفـلة نجت من القصف بأعجوبة في غزة: “يا قلبنا كلنا انتي ..ما عاش الزعل يا عمو”.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، الأربعاء، تعرض الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية لـ 171 هجوما، بين 7 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع عشر على التوالي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسفرت عن استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسناً.