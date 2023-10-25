بعد انبطاح الإمارات.. الجزائر تنتصر لغزة وفلسطين في مجلس الأمن (فيديو)

وطن – شارك رواد منصات التواصل كلمة لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قالوا إنها تعكس موقفاً تاريخياً ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعري المطبعين العرب من أمثال رئيس الإمارات محمد بن زايد، كما وضعت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية في موقف محرج حيث اضطرت لنقل الكلمة.

وأظهر مقطع مصور كلمة “عطاف” أمام مجلس الأمن في نيويورك، ودعا فيها إلى تغليب منطق القانون والمساواة على القوة والكيل بمكالين.

وذكر الوزير بأن إسرائيل تعمل على “نسف مشروع الدولة الفلسطينية”، واصفاً ما يجري في الأراضي الفلسطينية بالاحتلال العدواني الاستيطاني.

ودعا عطاف في حديثه عن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين، إلى فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة قائلاً “إنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.”

وقارن النشطاء كلمة “عطاف” بكلمة ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، في نفس الجلسة حيث هاجمت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ووصفت هجماتها يوم 7 أكتوبر بأنها “بربرية وشنيعة” مشددة على أن الإمارات تدينها بشدة.

كما طالبت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، حركة المقاومة الفلسطينية “بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن الإسرائيليين، لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات” حسب وصفها.

كلمة أحمد عطاف حول غزة

كما طالب الوزير الجزائري مجلس الأمن بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأراوح البريئة، ووقف تهجير السكان والسماح لإغاثة الفلسطينيين دون قيد أو شرط.

وأكمل “عطاف” في حديثه الذي نقلته قناة “سكاي نيوز” الإماراتية ضمن وسائل إعلام أخرى: “ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر وما من أمن ومستدام يبنى على التمييز والتهميش و دون حل عادل كامل للقضية الفلسطينية”.

ورأى وزير الخارجية الجزائري أن الحل الفلسطيني يجب أن يكون وفق مراجع الشرعية الدولية التي وضعت أركانها وحدد فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا وفي هذا المكان بالذات (مجلس الأمن).

أحرج “سكاي نيوز” والإمارات

من جانبه أشار الإعلامي الجزائري أحمد حفصي، إلى أن حديث الوزير وضع قناة “سكاي نيوز” الإماراتية في موقف لا تحسد عليه على الهواء مباشرة “عبر دروس جزائرية لشلة المطبعين” وفق وصفه.

وذكر صلاح معتوق بأن “الدرس الجزائري لا يفهمه إلا الصادقون الأذكياء” وفق وصفه. فيما امتدح آخر موقف الجزائر بأنه “صريح وجريء لا يغازل العدو ولا يمسك العصا من الوسط” وفق وصفه.

وتساءل محمد: “من ينصت لصوت الجزائر في مجلس الأمن؟” معلقاً: “كلام في كلام وفقط”.

تفاعل مع الوزير الجزائري

وعلقت إيمان على فيديو وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف: “الجزائر أنقذت شرف الدول العربية و أسكتت أفواه المسارعين إلى التطبيع”.

وأضافت إيمان في تغريدتها على منصة إكس: “انتظر من باقي الدول التي تدعي العروبة نفس الشيء، لا أظن بأن كيانهم سيسمح لهم بقول الشيء ذاته”.

وذهبت متابعة أخرى بعيداً حين ذكرت أن الجزائر تستحق مقعداً دائما في مجلس الأمن وحق فيتو بين الدول الكبرى” في الوقت الذي يتساءل فيه فلسطينيون وعرب عن “مدى فائدة الشعارات المكررة دون خطوات ملموسة على أرض الواقع”.

وتواجه الإمارات وقاداتها العديد من الانتقادات الحادة من قبل النشطاء العرب على مواقع التواصل، بسبب موقفها الذي وصفوه بـ”المخزي” تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.