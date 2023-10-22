“هي أمي بعرفها من شعرها”.. انهيار طفلة فلسطينية تعرفت على جثة والدتها

وطن- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية في حالة انهيار، بعد أن فقدت أمها الشهيدة التي قضت بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وتعرفت الإبنة المكلومة على جثة والدتها من خلال شعرها، في واحدة من قصص الفجيعة والمأساة التي يعيشها الفلسطينيون هذه الأيام.

"I recognize her by her hair! Why, God, did you take her from me? I can't live without her!" These are the words of a #Palestinian girl after the martyrdom of her mother.#Gazabombing #IsraelTerorrist pic.twitter.com/5msFZAA4sC — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 22, 2023

مشهد مبكي لطفلة تتعرف على جثة والدتها الشهيدة

وظهرت الطفلة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها في مقطع الفيديو المتداول، وهي تركض وتبكي وتقول بحرقة وألم “هي هي”- في إشارة إلى جثة والدتها-

ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول لها “مش هي” في محاولة منه لإخفاء خبر استشهاد والدتها، لتظهر الطفلة وهي تسقط على أقرب مقعد وتصرخ بحالة من اللاوعي: “هي هي أنا بعرفها من شعرها” في إشارة إلى أنها تعرفت على جثمان والدتها الشهيدة من خلال خصلات شعرها.

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وفي مشهد تال تبدو الطفلة إلى جانب شخص بدا منهاراّ أيضاً وهي تقول: “فرجوني ياها عاوزة اشوفها”.

وطلبت من الحاضرين إحضار شقيقها أحمد وعاودت البكاء وهي تقول:”أمي وأختي ماليش غيرهم ما باقدر أعيش بدونهم”.

وتابعت الطفلة وهي تصرخ بألم معددة أسماء من استشهدوا من أسرتها:”موتوا ستي وموتو سيدي – جدها وجدتها- وعمتي وولادها.”

ارتفاع عدد شهداء غزة والغالبية نساء وأطفال

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 4651 فلسطينيا.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، إن “إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان بلغ 4651 شهيدا، منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة”.

وبحسبه فإن “40% من الشهداء من الأطفال، و70% من الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين”، لافتا إلى تلقي الوزارة “1450 بلاغا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل”.

كما أشار متحدث صحة غزة إلى أن الاحتلال الغاشم ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا، مؤكدًا أن غالبية هذه المجازر بجنوب قطاع غزة.