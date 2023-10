“هي أمي بعرفها من شعرها”.. انهيار طفلة فلسطينية تعرفت على جثة والدتها

وطن- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية في حالة انهيار، بعد أن فقدت أمها الشهيدة التي قضت بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وتعرفت الإبنة المكلومة على جثة والدتها من خلال شعرها، في واحدة من قصص الفجيعة والمأساة التي يعيشها الفلسطينيون هذه الأيام.

"I recognize her by her hair! Why, God, did you take her from me? I can't live without her!"

These are the words of a #Palestinian girl after the martyrdom of her mother.#Gazabombing #IsraelTerorrist pic.twitter.com/5msFZAA4sC

— Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 22, 2023