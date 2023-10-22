موسى التعمري مهددٌ بعقوبة السجن في فرنسا بسبب دعمه فلسطين (صور)

وطن- يُواصل النجم الأردني المحترف موسى التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، دعمه المتواصل لفلسطين، رغم مخاطرة اللاعب بمسيرته وبمستقبله مع النادي، وقد يصل الأمر إلى عقوبة السجن في فرنسا.

وذكرت تقارير صحيفة فرنسية، بأن اللاعب الأردني موسى التعمري، يخاطر بمستقبله ومسيرته الكروية مع نادي مونبلييه الفرنسي، وقد يعرضه ذلك للسجن في فرنسا لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بسبب دعمه المتواصل مع فلسطين وغزة.

موسى التعمري وعقوبة السجن في فرنسا

وكان الأردني التعمري، قد شارك خبر العقاب في فرنسا لكل شخص يتضامن مع فلسطين، ليعلق اللاعب عليها: ” مع هيك نحن مع القضية”.

كما ونشر النجم الأردني المحترف موسى التعمري عبر حسابه على منصة (الانستغرام)، وهو يرتدي قميص كتب عليه، ” أوقفوا الحرب على غزة”.

وأعاد اللاعب الأردني التعمري، تدوينة التهديد الذي تلقاه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ومطالبة جميع من فيه بالإخلاء الفوري، حيث يضم أكثر من 400 مريض وحولي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إليه، باعتباره مكاناً آمناً لهم.

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وبحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد الشهداء أكثر من 4 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 12 ألف جريح بجراح ما بين متوسطة وخطيرة حتى هذه الساعة.

وكان اللاعب التعمري قد انتقل إلى صفوف نادي مونبلييه الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، بعقد ساري المفعول حتى صيف 2028 ( أي لمدة 5 سنوات).

مونبلييه الفرنسي

وفي سياق آخر، سيلتقي فريق مونبلييه أمام نانت، الأحد، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق مونبلييه المركز ال13 من ترتيب الدوري الفرنسي برصيد9 نقاط، كما وبفارق كبير عن معتلي الصدارة نيس برصيد 19 نقطة حتى الآن.