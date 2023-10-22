خلال زيارته لقاعدة عسكرية.. جندي احتياط يصف نتيناهو ب”ابن العاهرة” (شاهد)

وطن- هاجم جندي إسرائيلي غاضب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زياته لإحدى القواعد العسكرية في إطار الاستعدادات للهجوم البري المزعوم لقطاع غزة.

ووفقا لفيديو منشور تم تداوله، ظهر جندي الاحتياط الإسرئيلي وهو يتجه نحو “نتنياهو” أثناء مغادرته وأخذ يشتمه بألفاظ بذيئة.

وقال الجندي صارخا بينم كان قائده يحاول منعه من مهاجمة “نتنياهو” :”قمت بتخريب الدولة، اسمعني.. جميع أصدقائي تم ذبحهم يا ابن العاهرة”.

🚨🚨🚨 خلال زيارة نتنياهو لقاعدة عسكرية… جندي إسرائيلي يهاجمه قائلا: "كل أصدقائي تم ذبحهم… أنت خرّبت إسرائيل".#فلسطين_الان #GazaHospitalBombing pic.twitter.com/pbJT2ZeAYs — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 21, 2023

اقرأ أيضا:

نتنياهو يلغي كلمة له أمام الجنود

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام عن ملابسات عدم إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكلمة كانت مقررة أمام جنوده من الاحتياط في وحدة بجانب مدينة رحوفوت الواقعة جنوبي تل أبيب، الخميس الماضي.

ووفق مراسل القناة، فإن نتنياهو كان في زيارة لجنوده الاحتياط في وحدة بجانب رحوفوت، بهدف تقدير الموقف، وكان من المفترض أن يلقي كلمة أو خطابا أمام جنوده على منصة أعدت سلفا، وعليها أعلام إسرائيل ومكبرات صوت.

ضابط يصرخ ويشتم نتنياهو

وأضاف بأن أحد الضباط بدأ يصرخ عليه ويسبه، ويقول له “أنت كاذب.. أنت صفر” إضافة إلى شتائم أخرى، وهو الأمر الذي أجبر نتنياهو على التخلي عن إلقائه الخطاب، وتوجه لعدد من الجنود، الذي قاموا بإحضار جنود آخرين، وتحدث معهم جانبا على انفراد.

وأشار مراسل القناة إلى أنهم يسمعون كثيرا من الانتقادات والشتائم التي توجه لوزراء الحكومة الذين يأتون إلى هذه الوحدة وغيرها من النقاط العسكرية، مؤكدا أن جنود احتياط يعبرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو تحضيرا لاجتياح بري محتمل لقطاع غزة.